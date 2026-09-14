Nguyễn Thị Loan và hành trình vươn ra đấu trường châu lục

(GLO)- Võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Loan là vận động viên (VĐV) duy nhất của Gia Lai giành suất tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản ở nội dung đối kháng cá nhân. Để có được vinh dự này là hành trình dài với sự nỗ lực của bản thân và định hướng đúng đắn của những người làm thể thao Gia Lai.

Xuất thân từ vùng quê nghèo

Nguyễn Thị Loan cùng người em song sinh Nguyễn Thị Mai sinh ra tại vùng quê nghèo ở huyện Đức Cơ (cũ). Dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông Nguyễn Trung Diện (xã Ia Krêl) vẫn quyết tâm cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Nguyễn Thị Loan (phải) bộc lộ tài năng thể thao từ nhỏ. Ảnh: Đức Nhật

9 tuổi, cặp chị em song sinh được gia đình cho đi học lớp võ Taekwondo của một huấn luyện viên trẻ gần nhà. Từ đó, con đường đến với võ thuật bắt đầu mở ra với 2 cô gái chân quê.

“Ban đầu tôi chỉ muốn các con học võ để người hoạt bát, năng động, rèn luyện thể thao lành mạnh. Không ngờ 2 con lại có niềm đam mê và thi đấu tốt như vậy”- ông Diện bộc bạch.

Năm 13 tuổi, cả 2 đã giành 4 huy chương vàng tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh. Đáng chú ý, thành tích đạt được ở cả Taekwondo và Điền kinh cho thấy tố chất thể thao của cặp chị em song sinh. Khi được tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku và đứng trước lựa chọn giữa 2 môn, Loan và Mai quyết định theo võ thuật.

Ông Đỗ Vũ Vương - Huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku cho hay: Với sự dìu dắt của các huấn luyện viên tại Trung tâm, Loan và Mai nhanh chóng bộc lộ tài năng ở môn Taekwondo. Liên tiếp giành huy chương vàng tại các giải trẻ cấp khu vực và quốc gia, 2 cô gái đến từ Ia Krêl nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia.

“Khi ấy Loan và Mai còn rất trẻ nhưng lãnh đạo Trung tâm đã nhận thấy tiềm năng của 2 em nên tiến cử cho các huấn luyện viên đội tuyển trẻ. Môi trường ấy giúp 2 em có cơ hội tập luyện, thi đấu với những VĐV hàng đầu quốc gia và cọ xát tại các giải quốc tế. Đây cũng là hướng đi phù hợp khi chúng tôi nhận thấy tài năng của cặp song sinh này” - ông Vương bày tỏ.

Nguyễn Thị Loan đã giành nhiều huy chương ở các giải đấu quốc gia và quốc tế. Ảnh: Đức Nhật

Với định hướng đó, năm 16 tuổi, Loan và Mai có tên trong đội tuyển trẻ, sau đó được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Để mài giũa những “viên ngọc thô”, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku phối hợp với Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng và đội tuyển Taekwondo quốc gia thường xuyên tạo điều kiện cho 2 VĐV làm quen với môi trường thi đấu quốc tế thông qua những chuyến tập huấn, thi đấu chất lượng.

Không chỉ thi đấu tại khu vực Đông Nam Á, Loan và Mai còn được tham gia các giải đấu, chuyến tập huấn tại những quốc gia có phong trào Taekwondo phát triển mạnh như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc…

Nuôi ước mơ châu lục

Để 2 chị em có điều kiện phát triển song song, các huấn luyện viên quyết định để mỗi VĐV thi đấu ở những hạng cân đối kháng khác nhau. Trong đó, Loan ngày càng nổi bật với nhiều thành tích tại các giải đấu quốc tế.

Nguyễn Thị Loan (giữa) giành huy chương bạc ở SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: Đức Nhật

Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á ở tuổi 20, Loan giành huy chương bạc sau khi thất bại đáng tiếc trước VĐV chủ nhà ở trận chung kết. Tháng 3-2026, tại một giải đấu lớn ở Mỹ với 45 VĐV cùng hạng cân, Loan tiếp tục giành huy chương bạc.

Đặc biệt, tại Giải vô địch Taekwondo châu Á ở Mông Cổ vào tháng 5-2026, Loan có màn thể hiện ấn tượng dù không giành được huy chương. Nữ võ sĩ sinh năm 2006 lọt vào tứ kết và chỉ dừng bước trước VĐV chủ nhà với tỷ số sát nút. VĐV này sau đó giành huy chương vàng ở hạng cân 49 kg.

Màn so tài với VĐV sau đó giành huy chương vàng đã giúp Loan tích lũy thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu giành suất tham dự ASIAD 20.

Nguyễn Thị Loan (bìa trái) giành huy chương bạc giải đấu tại Mỹ vào tháng 3-2026. Ảnh: Đức Nhật

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20 có 8 VĐV, trong đó có 6 VĐV thi đấu đối kháng, gồm 3 nam và 3 nữ. Theo ông Đỗ Vũ Vương, mức độ cạnh tranh tại kỳ ASIAD lần này rất cao, bởi đây là sân chơi quy tụ những VĐV hàng đầu châu lục. Vì vậy, việc Loan giành quyền góp mặt là thành quả đáng ghi nhận.

Năm nay, môn Taekwondo giảm từ 16 hạng cân đối kháng xuống còn 8 hạng cân, với 4 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ. Cùng với đó, ASIAD được ví như giải đấu vòng loại của Olympic khi thành tích tại sự kiện này sẽ được tích lũy để giành vé tham dự Olympic nên không VĐV và quốc gia nào muốn bỏ lỡ.

Do đó, Loan cùng đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã có sự tập trung nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện lớn. Loan chia sẻ: “Được tham dự ASIAD là một vinh dự lớn với bản thân em. Đó cũng là một trong những ước mơ của em và em sẽ quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Nguyễn Thị Loan (phải) được tạo điều kiện thi đấu ở các giải quốc tế. Ảnh: Đức Nhật

Được biết, các VĐV Việt Nam đã có 2 chuyến tập huấn trước thềm ASIAD 20 tại xứ sở Taekwondo Hàn Quốc từ ngày 29-6 đến 23-7 và từ 23-8 đến 12-9.

Sau đó, các VĐV sẽ trở về Việt Nam trước khi sang Nhật dự ASIAD 20 kéo dài từ ngày 19-9 đến 4-10. Dự kiến môn Taekwondo sẽ là một trong những môn thi đấu khá muộn vào ngày 1 đến ngày 3-10.