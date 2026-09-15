Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026

(GLO)- Sáng 15-9, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức Lễ bế mạc, khép lại gần 3 tháng tranh tài sôi nổi trên toàn tỉnh.

Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể thao tham gia Đại hội.

Đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: H.V

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 15-6 đến 14-9, tổ chức thi đấu 21 môn.

Đại hội thu hút sự tham gia của gần 3.000 vận động viên (VĐV) đến từ các xã, phường và 3 ngành: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo. Các nội dung thi đấu được tổ chức tại phường Pleiku và phường Quy Nhơn.

Kết quả, ở khối phường, ngành: phường Pleiku dẫn đầu với 33 huy chương vàng (HCV), 35 huy chương bạc (HCB) và 33 huy chương đồng (HCĐ). Xếp vị trí thứ hai là Sở Giáo dục và Đào tạo với 23 HCV, 9 HCB và 15 HCĐ; phường Quy Nhơn đứng vị trí thứ ba với 18 HCV, 9 HCB và 31 HCĐ.

Trao thưởng cho các đơn vị khối phường, ngành đoạt thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. Ảnh: H.V

Ở khối các xã, xã Tuy Phước dẫn đầu với 14 HCV, 14 HCB và 19 HCĐ. Xếp vị trí thứ hai là xã Đak Đoa với 12 HCV, 7 HCB và 16 HCĐ; xã Ia Krái đứng vị trí thứ ba với 11 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ.



Với chủ đề “Thể thao Gia Lai - Khát vọng phát triển”, Đại hội TDTT tỉnh là dịp đánh giá phong trào TDTT ở cơ sở, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, ngành, đơn vị; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng khiếu, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Trao thưởng cho các đơn vị khối xã đoạt thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. Ảnh: H.V

Kết quả từ Đại hội cũng là cơ sở để ngành Thể thao tiếp tục tham mưu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu; đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động TDTT, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh.