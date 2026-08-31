Sư đoàn 2 bế mạc Hội thao Thể dục Thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 31-8, Sư đoàn 2 bế mạc Hội thao Thể dục Thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đại tá Thái Duy Tuấn - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 chủ trì lễ bế mạc. Cùng dự có Đại tá Đỗ Đức Tùng - Phó Chính ủy Sư đoàn.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tham gia thi đấu 4 môn gồm: pickleball, cầu lông, bóng chuyền và bơi tự do 200m. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, trách nhiệm, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, tạo không khí vui tươi trong toàn Sư đoàn.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao. Ở môn pickleball, nội dung đôi nam, Trung đoàn 95 giành giải Nhất, Phòng Tham mưu giành giải Nhì; nội dung đôi nam - nữ, Phòng Tham mưu giành giải Nhất, Trung đoàn 95 giành giải Nhì.

Môn cầu lông, nội dung đôi nam, Khối 3 cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2 giành giải Nhất, Trung đoàn 38 giành giải Nhì; nội dung đôi nam - nữ, Trung đoàn 1 giành giải Nhất, Khối 3 cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2 giành giải Nhì.

Ở môn bóng chuyền, Khối 3 cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2 giành giải Nhất, Trung đoàn 38 giành giải Nhì. Môn bơi tự do 200m, nội dung đồng đội và cá nhân, Trung đoàn 38 giành giải Nhất, Trung đoàn 1 giành giải Nhì.

Giải toàn đoàn, Trung đoàn 38 giành giải Nhất, Trung đoàn 1 giành giải Nhì.

Chỉ huy Sư đoàn 2 trao giải toàn đoàn cho các đội. Ảnh: N.T

Phát biểu bế mạc, Đại tá Thái Duy Tuấn biểu dương tinh thần thi đấu đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm của các vận động viên; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực bộ đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.