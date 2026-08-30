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Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 tham gia hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 30-8, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 34 đồng loạt phát động tham gia hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Đúng 6 giờ, tại 24 khối thuộc Quân đoàn 34, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm rèn luyện sức khỏe.

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Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 tại buổi phát động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Ảnh: C.T

Hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 mang thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền” được Quân đoàn 34 tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo Đại tá Lê Văn Khoa - Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục, hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, lối sống xanh, thân thiện với môi trường trong cán bộ, chiến sĩ. Qua đó góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

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Hoạt động cũng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Quân đoàn 34. Ảnh: C.T

“Từ những bước chân hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 cùng hòa vào hàng triệu bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc; cùng lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng Việt Nam hùng cường và phát triển” - Đại tá Lê Văn Khoa nhấn mạnh.

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