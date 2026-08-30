(GLO)- Chiều 28-8, Quân đoàn 34 bế mạc Hội thi phòng Hồ Chí Minh năm 2026. Dự lễ bế mạc có Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

Sau hơn 2 tuần tổ chức, hội thi hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đơn vị được đánh giá kết quả để trao thưởng dựa theo 4 nội dung thi: bố trí, sắp xếp phòng Hồ Chí Minh; hệ thống sổ sách hoạt động; cảnh quan môi trường và thực hành giới thiệu mảng ảnh.

Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34 trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: N.T

Theo Ban Tổ chức, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc kế hoạch hội thi. Nhiều đơn vị chủ động đầu tư công sức, kinh phí củng cố cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phòng Hồ Chí Minh; sử dụng mã QR để tra cứu, phần mềm quản lý sách và hệ thống máy tính phục vụ bộ đội tìm kiếm, khai thác thông tin. Ở phần thi thực hành giới thiệu mảng ảnh, nhiều thí sinh thuyết trình truyền cảm, lưu loát, thoát ly đề cương, định hướng tư tưởng tốt.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị; yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, duy trì nền nếp hoạt động phòng Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả trong sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần. Các đơn vị cũng chú trọng bồi dưỡng đội ngũ thuyết minh, củng cố cơ sở vật chất, chuẩn bị tham gia Hội thi phòng Hồ Chí Minh cấp toàn quân năm 2027.

Quân đoàn 34 bế mạc Hội thi phòng Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: N.T

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 cho 11 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc. Giải Nhất khối 1 thuộc về Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 9); giải Nhất khối 2 thuộc về Tiểu đoàn 30 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật). Giải Nhì thuộc về Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9), Tiểu đoàn 16 (Lữ đoàn 71), Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 234) và Tiểu đoàn 28 (Bộ Tham mưu).

Ở nội dung cá nhân thi thuyết trình mảng ảnh, giải Nhất thuộc về Thượng úy Nguyễn Đức Hải Dương - Chính trị viên Đại đội 10 (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) và Binh nhì Trương Vĩnh An (Đại đội 17, Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự). Giải Nhì thuộc về Trung úy Lê Đức Tuấn - Chính trị viên phó Đại đội 1 (Tiểu đoàn 28, Bộ Tham mưu) và Đại úy Vũ Quang Khải - Chính trị viên Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 273).