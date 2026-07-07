Sư đoàn 320 tổ chức hội thi phòng Hồ Chí Minh năm 2026

(GLO)- Ngày 6-7, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) đã khai mạc hội thi phòng Hồ Chí Minh năm 2026. Đại tá Võ Sơn Anh-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, Trưởng ban Tổ chức Hội thi dự và phát biểu khai mạc.

Hội thi diễn ra từ ngày 6 đến 9-7 với sự tham gia của 10 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn. Các đội tranh tài ở 4 nội dung gồm: bố trí, sắp xếp phòng Hồ Chí Minh; hệ thống sổ sách hoạt động; thực hành giới thiệu các mảng ảnh trong phòng Hồ Chí Minh; xây dựng cảnh quan, môi trường phòng Hồ Chí Minh.

Hội thi diễn ra từ ngày 6 đến 9-7 với sự tham gia của 10 đội đến từ các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Nguyễn Tú

Thông qua hội thi, Sư đoàn đánh giá thực chất hiệu quả xây dựng và hoạt động của phòng Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Võ Sơn Anh nhấn mạnh: Phòng Hồ Chí Minh là thiết chế văn hóa, chính trị quan trọng ở đơn vị cơ sở. Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung pa nô, tranh ảnh, sách báo; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, đọc sách, giới thiệu sách, tọa đàm, giao lưu văn hóa-văn nghệ được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm và đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".