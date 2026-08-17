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Phường Thống Nhất tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Trong 2 ngày (15 và 16-8), Ban Chỉ đạo 138 phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại tổ dân phố 1 và tổ dân phố Bruk Ngol.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Thống Nhất tập trung củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn và triển khai các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với sự phối hợp của MTTQ, các cơ quan, trường học, tổ dân phố, làng và trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia.

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Các tổ dân phố ký kết giao ước thi đua, quyết tâm chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn. Ảnh: Bá Bính

Nhiều mô hình phòng - chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, xây dựng, phát huy hiệu quả như: “Bước chân hoàn lương”, “Camera an ninh”, “Mẹ đỡ đầu”, “Zalo an ninh”.

Qua đó, góp phần vận động người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tham gia tuần tra và cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Phường cũng đầu tư kinh phí di dời, nâng cấp 3 hệ thống camera với 37 camera được trang bị từ 3 phường trước đây, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm được giữ vững, ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Công tác xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự cũng được quan tâm. Toàn phường có 29 cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, gồm: 2 cơ quan, 4 trường học và 23 tổ dân phố, làng trước đây (nay còn 11 tổ dân phố).

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Lãnh đạo phường tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Tại ngày hội, người dân được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia môi trường số.

Lực lượng Công an phường cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy; đồng thời tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng, chống tội phạm.

Tại tổ dân phố 1, các tổ dân phố ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tặng giấy khen cho 2 tập thể cùng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

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Ban Tổ chức trao 30 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Bá Bính

Ban Tổ chức cũng trao 30 phần quà (nhu yếu phẩm) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm động viên, khích lệ người dân tiếp tục đồng hành, hưởng ứng các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết và văn minh.

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