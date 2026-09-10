Gia Lai: 14 xã, phường hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự

(GLO)- Ngày 10-9, Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 1 và số 2 (Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026.

Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 2 và Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu Ban Chỉ đạo diễn tập số 1 chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt - Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 2 chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả diễn tập các xã, phường. Ảnh: Anh Tuấn

Theo báo cáo, Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 1 và số 2 đã chỉ đạo 14 xã, phường gồm: An Bình, An Khê, Đak Pơ, Tơ Tung, Mang Yang, Ya Hội, Hoài Nhơn, Phù Mỹ Đông, Hoài Nhơn Đông, An Lão, Hội Sơn, Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ và Hoài Ân tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

Nội dung tập trung vào vận hành cơ chế, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Tại hội nghị, các thành viên 2 tiểu ban thống nhất đánh giá: Công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập được triển khai nghiêm túc, bám sát ý định diễn tập và đặc điểm từng địa bàn; năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, một số địa phương còn hạn chế về chất lượng văn kiện, tính thống nhất của số liệu, phương pháp điều hành và sự chủ động trong tham mưu, xử trí tình huống.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng chuẩn bị và khả năng vận hành cơ chế trong các đợt diễn tập tiếp theo.

Hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự các xã, phường thuộc Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 1. Ảnh: Thành Phúc

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt và Đại tá Võ Tấn Tài yêu cầu các thành viên 2 tiểu ban và cơ quan liên quan tiếp tục rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và khả năng vận hành cơ chế, góp phần nâng cao chất lượng diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.