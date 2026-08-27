Xã Phú Túc hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-8, xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tặng quà cho các lực lượng tham gia thực binh. Ảnh: N.T

Trong phần vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, ban, ngành xã Phú Túc đã thực hiện nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo từng trạng thái quốc phòng; vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, cơ chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phần thực binh với đề mục “Trung đội Dân quân cơ động chiến đấu bám trụ” được tổ chức bắn đạn hơi, quả nổ. Lực lượng tham gia cơ động, triển khai đội hình, xử trí tình huống và đánh chiếm lại mục tiêu theo đúng nguyên tắc chiến thuật, chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ. Kết quả đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Lê Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 5 ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã Phú Túc; đề nghị địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến; vận dụng kết quả diễn tập vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Tổ chức diễn tập xã Phú Túc trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.