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Đồn Biên phòng Ia Púch lập chốt cảnh báo nguy hiểm tại ngầm tràn bị ngập

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Do mưa lớn, ngầm tràn qua làng Chư Kó (xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu, nước chảy xiết. Đồn Biên phòng Ia Púch đã cử cán bộ, chiến sĩ túc trực, phối hợp với các lực lượng chức năng cảnh báo, ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Trưa 2-9, Trung tá Phan Công Thắng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch - cho biết: Đơn vị đang duy trì lực lượng túc trực tại ngầm tràn qua làng Chư Kó để bảo đảm an toàn cho người dân.

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Đồn Biên phòng Ia Púch lập chốt cảnh báo tại ngầm tràn bị ngập. Ảnh: ĐVCC

Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, từ chiều tối 1-9, ngầm tràn bị ngập, gây chia cắt. Đến sáng 2-9, nước ngập trên đoạn đường dài khoảng 35m, sâu khoảng 1m và chảy xiết. Trong khi đó, trời tiếp tục mưa, mực nước có xu hướng dâng, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

Đây là tuyến đường dẫn vào Đội 7 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717), thường xuyên có công nhân và người dân qua lại. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Ia Púch đã cử 3 cán bộ, chiến sĩ trực tại khu vực, giăng dây cảnh báo, hướng dẫn và kiên quyết không để người dân cố tình vượt qua ngầm khi nước còn chảy xiết.

Cùng với việc duy trì lực lượng tại chốt, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng theo dõi tình hình để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Đồn Biên phòng Ia Púch khuyến cáo người dân không qua ngầm tràn trong thời điểm nước dâng cao, chảy xiết; chỉ lưu thông trở lại khi nước rút và các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Việc lập chốt cảnh báo tại ngầm tràn không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính Biên phòng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

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