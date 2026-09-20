Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Chia và cán bộ, chiến sĩ của 2 Công an xã Ia Chia và Công an xã Sê San.

Công an xã Ia Chia tổ chức hội nghị phối hợp với Công an xã Sê San (Vương quốc Campuchia). Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã tập trung trao đổi, đánh giá toàn diện tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới trong thời gian qua. Theo đó, nhờ sự phối hợp chủ động và chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai bên, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới cơ bản được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, địa bàn giáp ranh vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ phức tạp như hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm xuyên biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Do đó, 2 đơn vị đã thống nhất tiếp tục phối hợp một số nội dung trọng tâm như: Duy trì thường xuyên và hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, nhất là các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự khu vực giáp ranh; kịp thời thông báo, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng hay vụ việc phức tạp kéo dài.

Đồng thời, chú trọng công tác quản lý người, phương tiện qua lại biên giới; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa, chủ động phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới.