Quân khu 5 - Sẵn sàng cho thành lập Phân hiệu 2/Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

Theo đó cơ sở được lựa chọn thành lập Phân hiệu 2 là Trung đoàn 991/Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũ (tại phường Thống Nhất). Qua đi khảo sát thực tế phương án quy hoạch tổng thể xây dựng doanh trại nhà trường với hệ thống các khu chức năng đồng bộ, gồm: Ban Giám hiệu, giảng đường, khu huấn luyện quân sự, huấn luyện thể chất; nhà ở giáo viên, học viên, nhà ăn, sinh hoạt tập thể, hoạt động thể dục thể thao, bệnh xá, các công trình phụ trợ và quy hoạch hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục - đào tạo hiện đại, đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện của học viên trong điều kiện mới.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, góp ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy mô, bố trí không gian các khu chức năng, hệ thống đường nội bộ, phương án điều chỉnh một số hạng mục để phù hợp hơn với đặc điểm đào tạo, sinh hoạt của học viên hướng đến xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng phương án quy hoạch. Đồng chí Tư lệnh nhấn mạnh, việc xây dựng Phân hiệu 2/Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực kế cận cho Quân đội, đồng thời góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất xây dựng, điều chỉnh phương án thiết kế phù hợp với công năng từng hạng mục; tổ chức san ủi mặt bằng, triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị đội ngũ cán bộ khung của Phân hiệu và kế hoạch tuyển sinh, bảo đảm khi cơ sở vật chất hoàn thành có thể nhanh chóng đưa nhà trường vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Đoàn công tác khảo sát quy hoạch tổng thể xây dựng doanh trại nhà trường. Ảnh: Huy Bắc

Với quyết tâm thống nhất cao mọi công tác bàn giao, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng hoàn thành trong tháng 9; tổ chức đón học viên về học tập, sinh hoạt vào đầu tháng 10-2026.