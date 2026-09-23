Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn thực hiện quy định mới về phòng cháy chữa cháy

(GLO)- Ngày 22-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18-5-2026 của Chính phủ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã phổ biến những nội dung, điểm mới của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, trong đó tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, cơ quan Công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC. Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải tự tổ chức nghiệm thu theo thiết kế đã được thẩm định, thẩm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu.

Trên cơ sở đó, hội nghị hướng dẫn cụ thể trình tự, hồ sơ và các nội dung chủ đầu tư cần kiểm tra khi nghiệm thu như: giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn, giải pháp ngăn cháy, thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố, nguồn điện và phương tiện PCCC.

Hơn 150 cơ quan, doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: D.L

Đồng thời, hội nghị cũng phổ biến các yêu cầu phải duy trì sau nghiệm thu, nhất là tự kiểm tra an toàn, duy trì lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH và quản lý hồ sơ theo quy định.