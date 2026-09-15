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Trung đoàn 34 kết nghĩa với phường Hoài Nhơn Nam

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 14-9, Trung đoàn 34 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với phường Hoài Nhơn Nam tổ chức hội nghị ký giao ước kết nghĩa nhằm tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, nội dung trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

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Đại diện Trung đoàn 34 và phường Hoài Nhơn Nam ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: Đỗ Luận

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, đại diện lãnh đạo Trung đoàn 34 và phường Hoài Nhơn Nam tiến hành ký kết giao ước kết nghĩa.

Đây là cơ sở để Trung đoàn 34 và phường Hoài Nhơn Nam tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định và đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

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