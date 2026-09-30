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Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây kết nạp 39 đảng viên mới

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AN NHIÊN
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(GLO)- Sáng 30-9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 389,807 tỷ đồng, tăng 13,97% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách ước đạt 250,917 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 53,824 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công hơn 8,88 tỷ đồng. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch tập trung đạt 55,3%, vượt chỉ tiêu; thu hút 3.461 lượt khách du lịch, đạt 173,05% kế hoạch năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Phường đã trao 5.149 suất quà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 657 lao động, đạt 93,86% kế hoạch năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, cấp căn cước cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, Đảng bộ phường kết nạp 39 đảng viên mới, đạt 118,18% chỉ tiêu tỉnh giao. Hiện Đảng bộ phường có 18 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 1.045 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, trật tự xây dựng và thu ngân sách; tăng cường phòng dịch sốt xuất huyết, phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông và tội phạm ma túy...

Trong quý IV/2026, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây xác định tập trung lãnh đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; phấn đấu tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả năm đạt 1.035 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 700 lao động.

Đồng thời, phường tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chủ động phòng, chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân.

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