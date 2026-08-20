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Tuy Phước Đông phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Tối 19-8, tại thôn Gò Bồi, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Tuy Phước Đông bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, tiềm năng đa dạng hơn, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về kết cấu hạ tầng, tổ chức sản xuất, môi trường, đời sống văn hóa và chuyển đổi số.

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Đại diện 15 thôn trên địa bàn xã Tuy Phước Đông ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Hoàng Vũ

Địa phương xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phát triển sản xuất bền vững; xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc trưng của địa phương.

Theo mục tiêu đề ra, xã Tuy Phước Đông phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Phong trào thi đua tập trung vào các nhiệm vụ như: hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn; chăm lo sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giữ vững an ninh, trật tự.

Tại lễ phát động, đại diện 15 thôn trên địa bàn xã đã ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Các nội dung thi đua sẽ được cụ thể hóa thành những công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư; qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào, UBND xã Tuy Phước Đông khai mạc Phiên chợ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu năm 2026 với 60 gian hàng.

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Khai mạc Phiên chợ sản phẩm OCOP. Ảnh: Hoàng Vũ

Phiên chợ diễn ra từ ngày 19 đến 21-8, giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm và sản phẩm đặc trưng của Tuy Phước Đông cùng các địa phương khác.

Một điểm nhấn khác trong chuỗi hoạt động là việc xã Tuy Phước Đông công bố sản phẩm du lịch “Cồn Chim - nơi thiên nhiên và con người hòa quyện”, đồng thời ra mắt Ban Quản lý sản phẩm du lịch Cồn Chim gồm 20 thành viên.

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Ra mắt Ban Quản lý sản phẩm du lịch Cồn Chim. Ảnh: Hoàng Vũ
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