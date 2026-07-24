Tuy Phước Bắc tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới

(GLO)- Kế thừa nền tảng từ 3 địa phương từng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và NTM kiểu mẫu trước khi hợp nhất, xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, xã Tuy Phước Bắc đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Hùng Tân - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, việc hợp nhất 3 xã Phước Hưng, Phước Quang và Phước Hiệp thành xã Tuy Phước Bắc giúp địa phương có nhiều lợi thế về hạ tầng, sản xuất và kinh nghiệm tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Tuy nhiên, Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu cao hơn, nhất là ở các nội dung về chuyển đổi số, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Qua rà soát, xã cơ bản hoàn thành phần lớn nội dung theo quy định. Dù vậy, một số chỉ tiêu thuộc nhiều nhóm tiêu chí vẫn chưa đạt, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các tiêu chí tổng thể. Địa phương đang tập trung nguồn lực, xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2026.

Nền tảng hạ tầng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Hệ thống giao thông cơ bản được cứng hóa; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn, ổn định; 100% khu dân cư được phủ sóng viễn thông và internet.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 35%; giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 65 triệu đồng/năm. Xã hiện chỉ còn 45 hộ nghèo và 123 hộ cận nghèo, chiếm 0,34% tổng số hộ.

Trong phát triển sản xuất, xã chú trọng duy trì các vùng chuyên canh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Vụ Đông Xuân vừa qua, khoảng 145 ha lúa được liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo cơ chế bảo đảm giá sàn, góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông dân.

Địa phương cũng định hướng thu gom rơm sau thu hoạch để sản xuất phân hữu cơ, phát triển chuỗi nấm rơm, qua đó nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, vùng rau VietGAP tiếp tục được duy trì, đồng thời từng bước mở rộng các mô hình sản xuất giảm phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.

“Mục tiêu của xã không chỉ là đạt chuẩn NTM mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống người dân, tạo nền tảng phát triển lâu dài” - ông Tân nhấn mạnh.

Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã đã phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng nội dung, xây dựng lộ trình thực hiện theo từng quý, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ minh chứng.

Sau hợp nhất, phong trào xây dựng NTM của xã tiếp tục được duy trì tại các khu dân cư thông qua các mô hình “Đường hoa”, “Nhà sạch, vườn đẹp”. Người dân tích cực chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và chung tay thực hiện các tiêu chí NTM.

Tại thôn Phước Hưng, những kết quả xây dựng NTM trước đây tiếp tục được phát huy. Nhiều tuyến đường được các hội, đoàn thể nhận quản lý, chăm sóc; thôn cũng được lựa chọn xây dựng mô hình “Thôn thông minh”.

Tuyến đường ở thôn Phước Hưng được chỉnh trang sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông và diện mạo NTM của xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: N.T

Theo bà Phạm Thị Thanh Huê - Trưởng thôn Phước Hưng, nhiều người dân đã quen với thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng mã QR và các ứng dụng số trong đời sống. Thời gian tới, thôn sẽ mở rộng các mô hình này, từng bước nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng “Thôn thông minh”.

Còn tại thôn Đại Chánh, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo ông Hồ Văn Bính - Bí thư Chi bộ thôn, người dân đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng NTM nên việc triển khai chương trình sau hợp nhất khá thuận lợi. Thôn tiếp tục vận động người dân phát triển sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra thực tế tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Tuy Phước Bắc vào ngày 9-7 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thế Vy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - đánh giá: Xã đã chủ động triển khai chương trình và xác định rõ mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí mới, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể và ưu tiên nguồn lực cho những tiêu chí còn khó.

Theo đó, xã cần tập trung hoàn thiện các nội dung về thủy lợi, phát triển sản phẩm chủ lực, OCOP, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng thôn thông minh.

Đồng thời, lựa chọn sản phẩm chủ lực để xây dựng hồ sơ quản lý, số hóa dữ liệu vùng sản xuất; phát triển các mô hình canh tác lúa áp dụng kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ nhằm giảm phát thải và tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình OCOP, tạo nền tảng hoàn thành các tiêu chí NTM còn lại.