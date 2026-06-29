Giới nhiếp ảnh đổ về thác K50 săn vẻ đẹp mùa hoa ngô đồng

(GLO)- Cuối tháng 6, các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi hội tụ về thác K50 (xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) để săn những khoảnh khắc hiếm có khi sắc đỏ của hoa ngô đồng hòa quyện với vẻ hùng vĩ của dòng thác.

Khi những cây ngô đồng trên các vách đá quanh thác K50 đồng loạt bung nở, đại ngàn Kon Chư Răng như khoác lên mình tấm áo mới với sắc đỏ cam rực rỡ.

Nổi bật giữa màu xanh thẳm của rừng nguyên sinh và dòng thác trắng xóa cao hơn 50 m, mùa hoa ngô đồng chỉ kéo dài trong vài tuần nhưng đủ để biến thác K50 thành điểm hẹn của đông đảo nhiếp ảnh gia trên khắp cả nước.

Sắc màu rực rỡ của hoa ngô đồng nổi bật bên dòng thác K50, tạo nên khung cảnh hiếm có giữa đại ngàn Kon Chư Răng. Ảnh: Dũng Nhân

Ngay từ 3 giờ sáng, nhiều tay máy đã lên đường vượt hàng chục cây số đường rừng để kịp đón bình minh trên thác. Nhiều người băng rừng, lội suối, mang theo flycam, máy ảnh, chân máy và cả lều trại để lưu lại nhiều ngày giữa đại ngàn, chỉ với mong muốn ghi được khoảnh khắc đẹp nhất khi hoa ngô đồng hòa cùng màn nước hùng vĩ của K50.

Mùa hoa ngô đồng chỉ kéo dài trong vài tuần, tạo nên bức tranh thiên nhiên độc đáo, hiếm gặp. Ảnh: Dũng Nhân

Lần đầu đặt chân đến K50, nhiếp ảnh gia Lê Thị Hương Giang (TP Hà Nội) không giấu được sự ấn tượng. Để có những khuôn hình đẹp, chị chọn ở lại qua đêm ngay bên thác để chụp bình minh và khung cảnh về đêm.

Thác K50 ẩn mình giữa rừng nguyên sinh Kon Chư Răng, điểm đến hấp dẫn của du khách và các nhiếp ảnh gia mỗi mùa hoa ngô đồng. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phước Hoài (phường Quy Nhơn), K50 là một "mối lương duyên" kéo dài nhiều năm. Anh đã nhiều lần quay lại nơi đây nhưng mỗi chuyến đi đều mang đến một cảm xúc khác nhau.

Theo anh, hành trình băng rừng, lội suối tuy vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi K50 vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có và luôn mang đến những góc nhìn mới cho người cầm máy.

Các nhiếp ảnh gia sử dụng máy ảnh, flycam và thiết bị chuyên dụng để ghi lại vẻ đẹp mùa hoa ngô đồng tại thác K50. Ảnh: Dũng Nhân

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tiến Quảng (TP Hồ Chí Minh) đã thay đổi cả lịch trình chuyến xuyên Việt để đến K50 sau khi nghe bạn bè báo tin hoa ngô đồng đang vào mùa đẹp nhất.

Điều khiến anh ấn tượng nhất là khoảnh khắc hai cây ngô đồng cùng nở hoa trước nền thác nước hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh hiếm có.

Sắc hoa ngô đồng hòa cùng dòng thác K50 tạo nên khung cảnh ấn tượng và chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn mỗi năm. Ảnh: Dũng Nhân

Không chỉ là điểm đến của những người yêu khám phá, mùa hoa ngô đồng đã đưa thác K50 trở thành điểm hẹn của giới nhiếp ảnh mỗi độ hè về.

Các nhiếp ảnh gia kết hợp máy ảnh và flycam FPV để lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp của thác K50 trong mùa hoa ngô đồng. Ảnh: Dũng Nhân

Từ những chuyến tác nghiệp giữa đại ngàn, hàng loạt bức ảnh ghi lại vẻ đẹp rực rỡ của hoa ngô đồng bên dòng thác K50 được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.