Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

Thưởng ngoạn thác Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ THANH THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Từ trung tâm phố núi Pleiku, vượt chừng 15 km, chúng tôi đặt chân đến thác Ba thuộc thôn Ngol. Men theo con đường đất đỏ quanh co, thoai thoải dẫn xuống chân thác, tiếng nước ì ầm vọng lại như lời mời gọi đầy mê hoặc của đại ngàn.

glo-thac-ba-2.jpg
Thác Ba mang vẻ đẹp êm dịu khiến lòng người vấn vương. Ảnh: Võ Thanh Thảo

Mặt trời đã bắt đầu ló rạng sau màn mây mỏng, cơn mưa từ đêm trước khiến lối đi còn đôi phần trơn trượt. Thế nhưng, chính hơi đất ẩm và không khí sau mưa lại mang đến cảm giác trong trẻo, thanh sạch xoa dịu mọi mệt mỏi của người lữ khách.

Ấn tượng đầu tiên khi đến nơi là màu xanh mướt trải rộng khắp không gian. Rừng cây phủ kín triền đồi, xen lẫn những hàng thông cao vút chạy dài đến tận lưng núi. Bởi vậy, dù ghé thăm thác Ba vào mùa nào trong năm, du khách cũng dễ dàng cảm nhận được bầu không khí trong lành, thoáng đãng.

Ngay từ cổng vào, phóng tầm mắt xuống phía dưới đã thấy con đập nước chảy tràn, xuôi dòng về phía thác. Thác Ba không quá cao, dáng thác tựa như một ghềnh suối lớn nhưng dòng nước đổ xuống mạnh mẽ và dạt dào sức sống. Không chỉ tô điểm cho cảnh quan thiên nhiên, dòng thác còn là nguồn nước quý giá bồi đắp ruộng đồng, nuôi dưỡng cây cối và thảm thực vật xanh tốt quanh năm.

glo-thac-ba-3.jpg
Thác Ba được địa phương giao cho người dân quản lý, đầu tư phát triển thành điểm du lịch.

Dưới chân thác, những hòn đá lớn nhỏ nằm xếp chồng lên nhau đầy ngẫu hứng. Có phiến đá đen nhẵn bóng bởi dấu vết bào mòn của thời gian và dòng chảy miệt mài, có nơi phủ đầy rêu xanh mềm mại. Xen giữa đá núi, vài thân cây nhỏ vẫn bám rễ kiên cường, vươn mình lên nền trời cao rộng.

Bước chậm trên cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang dòng suối, giữa tiếng nước reo và âm thanh côn trùng rả rích, tôi mở rộng lồng ngực để tận hưởng trọn vẹn hương vị của thiên nhiên. Mùi cỏ cây, hơi nước và gió núi quyện hòa khiến lòng người bỗng trở nên nhẹ nhõm, bình yên lạ thường.

Sau hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi rừng và sông nước, du khách có thể dã ngoại quanh rừng hoặc nghỉ chân trong những chòi lá đơn sơ dựng ven thác, thưởng thức các món ăn dân dã do người dân địa phương chế biến... Tất cả hứa hẹn mang đến những ngày hè đầy thú vị và đáng nhớ.

glo-thac-ba-1.jpg
Thác Ba là điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi đến với đại ngàn Gia Lai.

Chị Hồ Thị Duyên - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đak Đoa - cho biết: “Thác Ba vốn là công trình thủy điện nhỏ, sau khi ngừng hoạt động được địa phương giao cho người dân quản lý, đầu tư phát triển thành điểm du lịch. Nhờ sở hữu cảnh quan đẹp và không gian thuận lợi, lượng khách tìm đến ngày càng đông, đặc biệt vào dịp lễ, Tết và cuối tuần. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã đón gần 10.000 lượt khách. Trong thời gian tới, địa phương định hướng phát triển thác Ba thành khu du lịch sinh thái trọng điểm, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời mở rộng các hoạt động trải nghiệm đời sống sinh hoạt cùng người dân thôn Ngol”.

Ông Jaoh - Trưởng thôn Ngol - chia sẻ: “Người dân mong muốn cùng chính quyền xây dựng nơi đây thành điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động như tái hiện lễ hội truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, thi tạc tượng, dệt thổ cẩm… Qua đó vừa gìn giữ giá trị văn hóa của cha ông, vừa tạo thêm sinh kế và thu nhập cho bà con”.

Nếu yêu thích khám phá và muốn hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, thác Ba chắc chắn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng giữa đại ngàn Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

(GLO)- Ẩn mình giữa núi rừng xã Lơ Pang, thác Vĩ Hà hiện ra như một dải lụa trắng. Những lớp đá xếp chồng, bề mặt nham thạch và cấu trúc địa chất nơi đây mang nhiều nét tương đồng với bãi đá cổ H'Chan (làng Đôn Hyang) gần đó, tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa kỳ bí.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

Đời sống

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.