Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Từ trung tâm phố núi Pleiku, vượt chừng 15 km, chúng tôi đặt chân đến thác Ba thuộc thôn Ngol. Men theo con đường đất đỏ quanh co, thoai thoải dẫn xuống chân thác, tiếng nước ì ầm vọng lại như lời mời gọi đầy mê hoặc của đại ngàn.

Thác Ba mang vẻ đẹp êm dịu khiến lòng người vấn vương. Ảnh: Võ Thanh Thảo

Mặt trời đã bắt đầu ló rạng sau màn mây mỏng, cơn mưa từ đêm trước khiến lối đi còn đôi phần trơn trượt. Thế nhưng, chính hơi đất ẩm và không khí sau mưa lại mang đến cảm giác trong trẻo, thanh sạch xoa dịu mọi mệt mỏi của người lữ khách.

Ấn tượng đầu tiên khi đến nơi là màu xanh mướt trải rộng khắp không gian. Rừng cây phủ kín triền đồi, xen lẫn những hàng thông cao vút chạy dài đến tận lưng núi. Bởi vậy, dù ghé thăm thác Ba vào mùa nào trong năm, du khách cũng dễ dàng cảm nhận được bầu không khí trong lành, thoáng đãng.

Ngay từ cổng vào, phóng tầm mắt xuống phía dưới đã thấy con đập nước chảy tràn, xuôi dòng về phía thác. Thác Ba không quá cao, dáng thác tựa như một ghềnh suối lớn nhưng dòng nước đổ xuống mạnh mẽ và dạt dào sức sống. Không chỉ tô điểm cho cảnh quan thiên nhiên, dòng thác còn là nguồn nước quý giá bồi đắp ruộng đồng, nuôi dưỡng cây cối và thảm thực vật xanh tốt quanh năm.

Thác Ba được địa phương giao cho người dân quản lý, đầu tư phát triển thành điểm du lịch.

Dưới chân thác, những hòn đá lớn nhỏ nằm xếp chồng lên nhau đầy ngẫu hứng. Có phiến đá đen nhẵn bóng bởi dấu vết bào mòn của thời gian và dòng chảy miệt mài, có nơi phủ đầy rêu xanh mềm mại. Xen giữa đá núi, vài thân cây nhỏ vẫn bám rễ kiên cường, vươn mình lên nền trời cao rộng.

Bước chậm trên cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang dòng suối, giữa tiếng nước reo và âm thanh côn trùng rả rích, tôi mở rộng lồng ngực để tận hưởng trọn vẹn hương vị của thiên nhiên. Mùi cỏ cây, hơi nước và gió núi quyện hòa khiến lòng người bỗng trở nên nhẹ nhõm, bình yên lạ thường.

Sau hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi rừng và sông nước, du khách có thể dã ngoại quanh rừng hoặc nghỉ chân trong những chòi lá đơn sơ dựng ven thác, thưởng thức các món ăn dân dã do người dân địa phương chế biến... Tất cả hứa hẹn mang đến những ngày hè đầy thú vị và đáng nhớ.

Thác Ba là điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi đến với đại ngàn Gia Lai.

Chị Hồ Thị Duyên - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đak Đoa - cho biết: “Thác Ba vốn là công trình thủy điện nhỏ, sau khi ngừng hoạt động được địa phương giao cho người dân quản lý, đầu tư phát triển thành điểm du lịch. Nhờ sở hữu cảnh quan đẹp và không gian thuận lợi, lượng khách tìm đến ngày càng đông, đặc biệt vào dịp lễ, Tết và cuối tuần. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã đón gần 10.000 lượt khách. Trong thời gian tới, địa phương định hướng phát triển thác Ba thành khu du lịch sinh thái trọng điểm, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời mở rộng các hoạt động trải nghiệm đời sống sinh hoạt cùng người dân thôn Ngol”.

Ông Jaoh - Trưởng thôn Ngol - chia sẻ: “Người dân mong muốn cùng chính quyền xây dựng nơi đây thành điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động như tái hiện lễ hội truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, thi tạc tượng, dệt thổ cẩm… Qua đó vừa gìn giữ giá trị văn hóa của cha ông, vừa tạo thêm sinh kế và thu nhập cho bà con”.

Nếu yêu thích khám phá và muốn hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, thác Ba chắc chắn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng giữa đại ngàn Gia Lai.