An Phú phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch

QUANG TẤN
(GLO)- Không chỉ là vùng chuyên canh rau, hoa của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, phường An Phú còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai. 

Từ tiếng cồng chiêng, điệu xoang, nghề dệt thổ cẩm đến chế tác nhạc cụ truyền thống… địa phương đang từng bước phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Giữ bản sắc văn hóa trong từng buôn làng

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng mỗi dịp cuối tuần, nghệ nhân Ak (làng Chuet 2, phường An Phú) vẫn miệt mài truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên trong làng.

Ông chia sẻ, trước đây trai gái ai cũng biết đánh chiêng, biểu diễn xoang; mỗi dịp lễ hội, cả buôn làng đều rộn ràng. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại khiến nhiều lễ hội truyền thống dần mai một, lớp trẻ ít có cơ hội tiếp cận không gian văn hóa cồng chiêng.

Từ thực tế đó, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, ông đã tập hợp con cháu trong làng để truyền dạy, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa Tây Nguyên.

Những buổi chiều cuối tuần, âm thanh cồng chiêng lại vang lên giữa buôn làng, thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia. Không chỉ dạy kỹ thuật đánh chiêng, nghệ nhân Ak còn truyền cho lớp trẻ ý thức trân trọng di sản của cha ông.

Theo ông, giữ được tiếng chiêng cũng chính là giữ linh hồn của buôn làng, bởi cồng chiêng gắn liền với đời sống tinh thần của người Jrai từ bao đời nay.

an-phu-phat-huy-ban-sac-van-hoa-de-phat-trien-du-lich.jpg
Nghệ nhân Ak (ngoài cùng bên trái) đang chỉ dẫn con cháu trong làng tập luyện đánh cồng chiêng. Ảnh: Q.T

Nhờ sự nhiệt huyết của các nghệ nhân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên địa bàn phường hiện còn lưu giữ 12 bộ cồng chiêng và thành lập được 6 câu lạc bộ, nhóm cồng chiêng, xoang với nhiều lứa tuổi.

Các đội cồng chiêng, kể cả đội thiếu nhi, đã trình diễn khá thành thục và tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Tham gia tập luyện từ năm 9 tuổi, đến nay Hi (19 tuổi, làng Chuet 1) đã thuần thục các bài chiêng truyền thống như mừng chiến thắng, lúa mới, nhà rông mới, cúng giọt nước…

Hi chia sẻ: “Những lần đi biểu diễn trong và ngoài tỉnh, thấy mọi người thích tiếng chiêng, điệu xoang của dân tộc mình, tôi càng có động lực để tập luyện và hướng dẫn các em nhỏ cùng tham gia”.

Bên cạnh bảo tồn cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan đát cũng được phường An Phú quan tâm gìn giữ và phát huy. Với tình yêu và mong muốn lưu truyền nghề truyền thống, nhiều nghệ nhân đã miệt mài truyền dạy cho các chị em trong làng.

Phường đã tập hợp nghệ nhân và người dân thành lập 12 câu lạc bộ, nhóm dệt thổ cẩm và 2 câu lạc bộ đan đát; đồng thời hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, sản phẩm thổ cẩm, đan đát từng bước tìm được đầu ra, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Trong khi đó, đam mê chế tác nhạc cụ truyền thống từ tre, nứa, hơn 15 năm qua, anh Ksor Quynh (làng Chuet 2) đã dành một góc nhà làm nơi sáng tạo.

Từ tháng 8-2025, anh xây dựng không gian văn hóa buôn làng mini, trưng bày các loại nhạc cụ truyền thống phục vụ du khách tham quan. Với anh Quynh, việc giới thiệu văn hóa Jrai không chỉ là niềm đam mê mà còn góp phần tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách khi đến với địa phương.

Phát triển du lịch từ tài nguyên văn hóa

Phường An Phú hiện có 13 làng, hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Jrai. Nhiều giá trị văn hóa đặc sắc vẫn được duy trì, trở thành nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Nguyễn Xuân Hà, phường xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Trên cơ sở đó, địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo sinh kế cho người dân.

Phường tiến hành khảo sát các làng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đánh giá hiện trạng các giá trị văn hóa còn lưu giữ như nghề dệt thổ cẩm, đan đát, chế tác nhạc cụ, không gian cồng chiêng…

Từ đó, lựa chọn những làng có điều kiện thuận lợi để xây dựng điểm du lịch cộng đồng, đồng thời hỗ trợ nghệ nhân duy trì hoạt động truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Việc giữ gìn các nghề truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo ra sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng, phường phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch, đón tiếp khách, thuyết minh, chế biến ẩm thực truyền thống và phát triển sản phẩm du lịch. Người dân nhờ đó được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từng bước chuyên nghiệp hóa dịch vụ.

“Phường tiếp tục duy trì và phát triển các đội cồng chiêng, biểu diễn xoang, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tập luyện. Các đội cồng chiêng được tạo điều kiện tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, lễ hội của tỉnh cũng như các địa phương trong cả nước.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân và các nghệ nhân” - ông Hà cho hay.

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.