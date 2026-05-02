Pyầu vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Hạ tầng mở lối phát triển

Tuyến đường từ trung tâm xã Lơ Pang lên làng Pyầu dài khoảng 15 km, phải băng qua nhiều con dốc cao, uốn lượn theo triền núi. Hai bên đường là những cánh rừng tự nhiên nối tiếp rừng bạch đàn, keo lai, bời lời - những loại cây người dân trồng để phát triển kinh tế.

Đến trung tâm làng Pyầu, không khí buổi sớm dần nhộn nhịp theo nhịp sinh hoạt quen thuộc của bà con. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới xây khang trang, ông Teo - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pyầu - cho biết: Làng hiện có 147 hộ với 623 nhân khẩu, chủ yếu là người Bahnar.

Trước đây, khu vực này vốn là rừng và trảng cỏ, dân cư thưa thớt. Khoảng năm 1987, nhiều hộ từ làng Đê Kôn (xã Hra) và làng Chuk (xã Lơ Pang) đến sinh sống, hình thành cộng đồng dân cư ổn định.

Nhờ được Nhà nước đầu tư, làng Pyầu ngày càng khởi sắc. Ảnh: R'Piên

Ông Teo kể, trước đây, việc đi lại của người dân làng Pyầu gặp rất nhiều khó khăn do chưa có đường giao thông. Muốn xuống trung tâm xã, bà con phải men theo lối mòn, băng rừng rất vất vả.

Năm 2006, người dân trong làng đã tự góp sức mở tuyến đường đất ra tỉnh lộ 666. Thế nhưng, việc xuống trung tâm xã mua vật tư nông nghiệp hay đưa con em đến trường vẫn là hành trình gian nan.

“Năm 2019, tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông đến tận làng. Người dân trong làng cùng các đơn vị lực lượng vũ trang góp công xây dựng để tuyến đường hoàn thành.

Từ ngày có con đường khang trang, việc giao thương thuận lợi, sản xuất có điều kiện mở rộng, đời sống người dân dần khởi sắc hơn nhiều” - ông Teo chia sẻ.

Giao thông mở lối giúp người dân làng Pyầu đi lại, vận chuyển nông sản ngày càng thuận tiện hơn. Ảnh: D.Đ

Đến nay, Pyầu đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường nội làng được đầu tư từng bước, điện lưới quốc gia kéo đến từng hộ dân, sóng điện thoại và internet ổn định hơn.

Nguồn nước sinh hoạt được cải thiện; các công trình dân sinh như nhà văn hóa, điểm trường học được đầu tư giúp việc sinh hoạt và học tập thuận tiện hơn trước. Khoảng cách giữa Pyầu với bên ngoài vì thế không chỉ được rút ngắn về địa lý mà còn cả về cơ hội phát triển.

Để Pyầu xanh mãi

Trên những sườn núi ở Pyầu, người dân đã từng bước thay đổi cách làm ăn theo hướng hiệu quả hơn. Từ chỗ chủ yếu trồng cây ngắn ngày, nhiều hộ mạnh dạn chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, từng bước ổn định sinh kế.

Nhiều hộ dân làng Pyầu đã đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, góp phần giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: D.Đ

Cơ cấu cây trồng của làng ngày càng đa dạng với khoảng 500 ha lúa, bắp lai, mì cao sản; 30 ha cà phê xen canh chanh dây; hơn 1.250 ha cây lấy gỗ như bời lời, bạch đàn, keo lai. Đáng chú ý, người dân còn đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, góp phần giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đang cùng gia đình gieo lúa trên cánh đồng Tơ Ngar, bà Drum (người Bahnar) chia sẻ: "Trước đây, đời sống của dân làng chủ yếu dựa vào lúa 1 vụ, lúa nương nên khá bấp bênh. Từ khi giao thông thuận lợi hơn, gia đình tôi mạnh dạn mở rộng diện tích, trồng gần 9 sào lúa 2 vụ, đầu tư máy cày để giảm công lao động. Bên cạnh đó, tôi còn trồng thêm 1 ha cà phê. Mỗi năm, gia đình để dành hơn 150 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khấm khá".

Anh Hdưk là điển hình về thay đổi nếp nghĩ, cách làm ở làng Pyầu. Anh đã cải tạo những diện tích đất trước đây canh tác kém hiệu quả rồi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Anh cũng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư trồng 6 sào cà phê xen chanh dây, 1 ha mì cao sản và lúa cùng 4 ha bời lời. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập gần 300 triệu đồng, xây dựng được nhà cửa khang trang.

Anh Hdưk chia sẻ: “Từ số vốn tích lũy được, tôi dự tính mở rộng thêm diện tích cà phê xen chanh dây để nâng cao thu nhập. Đồng thời, tôi cũng đầu tư mua thêm máy móc phục vụ sản xuất cho đỡ vất vả và phát triển thêm đàn bò để chăn nuôi, từng bước ổn định, nâng cao đời sống gia đình”.

Cán bộ xã Lơ Pang và làng Pyầu hướng dẫn anh Hdưk phương pháp trồng xen cây cà phê và chanh dây. Ảnh: D.Đ

Có thể thấy, ở vùng đất xa trung tâm như Pyầu, sinh kế ổn định chính là thước đo rõ nét nhất của sự đổi thay. Khi thu nhập được nâng lên, nhà cửa khang trang hơn, con em được học hành đầy đủ, những lo toan thường nhật của người dân cũng dần vơi đi. Từ những chuyển biến bình dị ấy, diện mạo của làng cũng thay đổi từng ngày, lặng lẽ nhưng bền vững, tạo nên sức sống mới giữa đại ngàn.

Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang - khẳng định: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, hạ tầng làng Pyầu từng bước được đầu tư hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, cuộc sống ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, làng hiện vẫn còn 45 hộ nghèo và 63 hộ cận nghèo.

“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, vận động người dân đẩy mạnh sản xuất, đưa giống mới vào canh tác, cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu và các loại cây công nghiệp khác.

Đồng thời, xã sẽ phối hợp với các ngân hàng rà soát, hỗ trợ kịp thời cho các hộ khó khăn vay vốn. Bên cạnh đó, địa phương sẽ đề nghị các đơn vị kết nghĩa với làng Pyầu đồng hành, hỗ trợ học sinh và hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống” - ông Lợi cho biết.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh thời gian qua đã tạo được những chuyển biến rõ rệt.

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

