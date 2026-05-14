Đak Mong chuyển mình nhờ thay đổi tư duy canh tác cà phê

(GLO)- Mô hình “Cà phê cảnh quan” thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững cùng chương trình xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang tạo chuyển biến rõ nét tại làng Đak Mong, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai.

Từ thay đổi cách làm đến chuẩn hóa sản xuất

Ông Krăm - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đak Mong - cho biết: Vùng trồng cà phê của làng rộng 135 ha, trải đều trên các triền đồi ôm trọn lòng hồ thủy điện Đak Đoa.

Năm 2021, xã Đak Krong cũ (nay là xã Kon Gang) là 1 trong 5 địa phương của khu vực Tây Nguyên được Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chọn triển khai mô hình “Cà phê cảnh quan”.

Địa phương được đầu tư làm 5 km đường bê tông vào khu sản xuất, nhà kho trưng bày sản phẩm, đồng thời hình thành liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và hộ dân trong chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm.

Vườn cà phê của anh Hngun (bên trái) nằm trong khu vực xây dựng mô hình “Cà phê cảnh quan”. Ảnh: H.T

Điểm cốt lõi của mô hình là sự thay đổi phương thức canh tác cà phê.

Người dân được hướng dẫn trồng xen cây chắn gió, giữ thảm cỏ để tạo hệ sinh thái nhiều tầng; áp dụng kỹ thuật trồng cà phê theo hướng hữu cơ, 4C; ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học.

“Đến nay, khoảng 80% hộ dân đã chủ động sử dụng phân hữu cơ, thu hái cà phê khi đạt độ chín 80-95% nhằm nâng cao chất lượng, qua đó được thu mua với giá cao hơn thị trường” - ông Krăm cho hay.

Anh Hngun (làng Đak Mong) phấn khởi chia sẻ: "Từ khi được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê, tôi ưu tiên bón phân hữu cơ. Nhờ đó, vườn cây phát triển tốt, năng suất đạt cao. Tỷ lệ thu hái quả chín cao nên được thu mua với giá cao hơn thị trường 200 đồng/kg. Với giá bán 100-130 nghìn đồng/kg, tôi lãi gần 1 tỷ đồng/hơn 3 ha cà phê/năm".

Tương tự, 3 năm nay, gia đình ông Thuân (làng Đak Mong) duy trì bón phân hữu cơ cho 6 ha cà phê kinh doanh. Nhờ đó, sản lượng cà phê đạt gần 20 tấn nhân/năm, lợi nhuận 1,5-2 tỷ đồng/năm.

Nhờ canh tác cà phê theo tiêu chuẩn, ông Thuân có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang. Ảnh: H.T

Ông Trịnh Khắc Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong (xã Kon Gang) cho hay: Trong tổng diện tích khoảng 320 ha cà phê của 185 hộ dân tham gia mô hình liên kết sản xuất thì riêng làng Đak Mong chiếm 135 ha.

Liên tục 3 năm gần đây, năng suất cà phê bình quân đạt gần 4 tấn nhân/ha. Nhờ giá bán cao hơn thị trường 200 đồng/kg, lợi nhuận đạt 200-300 triệu đồng/ha, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất bền vững.

Mở hướng xây dựng làng du lịch cộng đồng

Năng suất cà phê tăng thêm 6-7 tạ/ha so với trước khi tham gia mô hình cộng với giá cà phê duy trì ở mức cao đã giúp nhiều hộ dân ở làng Đak Mong vươn lên làm giàu.

Hiện làng có khoảng 70% số hộ thuộc diện khá và giàu, trong đó, 5 hộ có thu nhập 2-3 tỷ đồng/năm, 20 hộ thu nhập 1-2 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm. Làng chỉ còn 5 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo.

Đời sống cải thiện kéo theo sự thay đổi diện mạo nông thôn. Chỉ trong năm 2024 và 2025, làng có gần 50 hộ xây dựng nhà ở với giá trị từ 500 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng/căn.

Trong gần 5 năm, người dân đã chủ động đóng góp hơn 1 tỷ đồng và hiến trên 3 ha đất để xây dựng hạ tầng. Đến nay, 100% tuyến đường từ trung tâm xã vào làng được cứng hóa; 100% đường nội làng, liên thôn được bê tông hóa. Năm 2025, Đak Mong được công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới.

Cảnh quan sinh thái vùng trồng cà phê của làng Đak Mong. Ảnh: H.T

“Từ hiệu quả của mô hình “Cà phê cảnh quan” và chương trình xây dựng nông thôn mới, làng đang hướng đến xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nhằm đa dạng sinh kế, gia tăng giá trị. Vì vậy, làng đã vận động người dân gắn sản xuất nông nghiệp bền vững với xây dựng cảnh quan sinh thái để phát triển bền vững” - ông Krăm chia sẻ.

Sau khi được cán bộ thôn vận động, người dân bước đầu mở lối đi trong vườn cà phê để đón khách tham quan, trải nghiệm thu hái. Đồng thời, bà con quan tâm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar như cồng chiêng, xoang, lễ mừng lúa mới, ẩm thực truyền thống…

Ông Nguyễn Kim Anh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Kon Gang - cho hay: Mô hình “Cà phê cảnh quan” đã mở ra cơ hội phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái cho người dân làng Đak Mong.

Chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân duy trì canh tác theo tiêu chuẩn, đồng thời nâng cao ý thức xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, từng bước tạo điều kiện thu hút hoạt động trải nghiệm, du lịch sinh thái.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Bình yên Ia Nueng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Thời sự

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.