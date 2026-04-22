Gia Lai: Khai thác giá trị di sản làm động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc đình An Cửu và danh thắng Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng vừa được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh không chỉ là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa mà còn mở ra cơ hội để các địa phương khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Gìn giữ hồn cốt làng quê

Đình An Cửu (xã Tuy Phước Bắc) từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân địa phương. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đình còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa cộng đồng, nhiều giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo các tư liệu lịch sử và ký ức của các bậc cao niên, đình được hình thành trước thế kỷ XIX, là nơi thờ Thành Hoàng bản cảnh và Thái giám Bạch Mã tôn thần.

Đình An Cửu hiện lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, hoành phi, câu đối… Đặc biệt, 5 sắc phong thời Nguyễn còn được lưu giữ nguyên vẹn là minh chứng sinh động cho lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân nơi đây.

Hằng năm, tại đình diễn ra các nghi lễ quan trọng như lễ cúng đình, thể hiện lòng tri ân tiền nhân; cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên. Không gian linh thiêng ấy góp phần gắn kết cộng đồng, duy trì mạch nguồn văn hóa làng quê trong đời sống hiện đại.

Sau khi được công nhận là di tích cấp tỉnh, công tác quản lý, bảo tồn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, xã Tuy Phước Bắc tăng cường quản lý nhà nước đối với di tích, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án bảo vệ, tu bổ đảm bảo giữ gìn tối đa các yếu tố gốc.

Ông Đặng Ngọc Lan - Phó Ban quản lý Di tích đình An Cửu - cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa của đình; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng đúng quy định, gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ về giá trị di sản; đồng thời phục vụ phát triển du lịch văn hóa tại địa phương”.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, hướng đến phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di tích. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước trùng tu, tôn tạo công trình, đáp ứng yêu cầu vừa bảo tồn, vừa từng bước đưa di tích trở thành ”chìa khóa” mở ra hướng phát triển du lịch cho địa phương.

Ông Lê Anh Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho hay: “Địa phương định hướng gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch văn hóa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sự chung tay của cộng đồng, đồng thời lồng ghép các hoạt động giáo dục truyền thống để đình An Cửu không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành điểm đến có giá trị trong hành trình tìm hiểu văn hóa địa phương”.

Khai thác lợi thế danh thắng ven biển

Nếu đình An Cửu là biểu tượng văn hóa của cộng đồng thì danh thắng Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng (xã Phù Mỹ Đông) lại nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Đây là di tích có giá trị tổng hợp về danh lam thắng cảnh và lịch sử, với hình dáng độc đáo như một con rồng khổng lồ vươn mình ra biển lớn.

Nằm sát bờ biển, Mũi Vi Rồng sở hữu địa hình đặc trưng với một bên là núi đá, một bên là biển xanh, tạo nên không gian khoáng đạt, hài hòa. Những khối đá nhấp nhô, các hang động tự nhiên cùng làn nước trong xanh đã tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức hút đối với du khách.

Với những gành đá nhô ra biển cùng sóng lý tưởng, Mũi Vi Rồng thu hút nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm môn lướt sóng. Ảnh: Quan Nguyễn

Không chỉ có cảnh quan, nơi đây còn gắn với truyền thuyết về thầy địa lý Cao Biền thời nhà Đường đến yểm long mạch, góp phần làm tăng thêm giá trị văn hóa, tâm linh cho danh thắng.

Với những lợi thế sẵn có, Mũi Vi Rồng đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn, phù hợp với các hoạt động trải nghiệm như tham quan, tắm biển, lướt sóng, chụp ảnh hay khám phá địa hình đá ven biển. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tiềm năng của danh thắng, bài toán đặt ra là phải gắn khai thác với bảo tồn, tránh tác động tiêu cực đến cảnh quan tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Kim Trắc - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông, địa phương đã xây dựng định hướng phát triển du lịch gắn với di tích theo hướng bền vững, có lộ trình cụ thể. Trên cơ sở được xếp hạng di tích cấp tỉnh, xã Phù Mỹ Đông sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, trước mắt là mở rộng, nâng cấp các tuyến đường dẫn vào khu vực Mũi Vi Rồng để tạo sự thuận tiện cho người dân và du khách.

Mũi Vi Rồng thu hút du khách bởi hình thế độc đáo, không gian thiên nhiên khoáng đạt. Ảnh: Nguyễn Dũng

Cùng với đó, địa phương sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, kết nối Mũi Vi Rồng với các điểm đến lân cận như Hòn Đụn, Hòn Tranh, Bãi Bàng, hải đăng Hòn Nước, làng chài Tân Phụng, gành Mỹ An…

Đồng thời, tổ chức tour liên kết các sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống như làng bí đao khổng lồ, làng chiếu cói Mỹ Thắng, làng gốm Phù Mỹ, làng thảm xơ dừa Mỹ Lợi, làng đan tre Mỹ Tài… để đa dạng hóa hành trình trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

“Xã Phù Mỹ Đông sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá trên nền tảng số, xây dựng các ấn phẩm giới thiệu điểm đến, từng bước hình thành bộ nhận diện du lịch địa phương. Đồng thời, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, khai thác các điểm đến một cách bài bản, góp phần tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương” - ông Trắc thông tin thêm.