Thí điểm xe điện đưa đón khách tham quan tháp Bánh Ít

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Từ ngày 26-3, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Suntaxi - Chi nhánh tại Bình Định triển khai thí điểm dịch vụ xe điện đưa đón du khách tham quan di tích tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Công ty cổ phần Suntaxi - Chi nhánh tại Bình Định đưa vào sử dụng 2 xe điện để phục vụ chở khách tham quan theo các tuyến lên, xuống và vé hai chiều tại tháp Bánh Ít.

Giá dịch vụ được niêm yết tương ứng theo từng loại vé, bảo đảm công khai, thuận tiện cho du khách. Vé hai chiều lên, xuống tháp có giá 20.000 đồng/người; vé một chiều đi lên tháp có giá 15.000 đồng/người; vé một chiều từ tháp đi xuống có giá 10.000 đồng/người.

Việc bổ sung dịch vụ xe điện góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan tháp Bánh Ít. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc bổ sung dịch vụ xe điện được xem là bước đi phù hợp trong xu hướng phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn di sản với nâng cao trải nghiệm tham quan.

Đặc biệt thời điểm này đang diễn ra Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, việc có xe điện phục vụ đưa đón du khách lên xuống tại tháp Bánh Ít sẽ góp phần phục vụ lượng lớn du khách, nhất là trẻ em, người cao tuổi di chuyển dễ dàng hơn khi tham quan quần thể tháp cổ này.

Du khách tham quan tháp Bánh Ít. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai - cho biết: “Sau thời gian thí điểm, doanh nghiệp vận tải sẽ đánh giá hiệu quả để có cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện mô hình, hướng đến triển khai lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trải nghiệm tại tháp Bánh Ít”.

Tháp Bánh Ít là 1 trong 8 cụm tháp Chăm còn lại ở Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận
Tháp Bánh Ít đẹp lung linh dưới ánh đèn chiếu sáng mỹ thuật vào ban đêm. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tháp Bánh Ít là 1 trong 8 cụm tháp Chăm còn lại ở Gia Lai, là cụm có nhiều tháp nhất với 4 kiến trúc gồm: tháp Cổng, tháp Bia, tháp Hỏa, tháp Chính mang nét giao hòa giữa hai phong cách kiến trúc tháp Chăm - từ phong cách Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định, có niên đại khoảng cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII.

Tháp Bánh Ít được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1982 và được đưa vào giới thiệu trong cuốn sách “1.001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời” của một nhóm tác giả người Anh, do cây bút chuyên viết về kiến trúc Mark Irving làm Tổng Chủ biên, Quintessence (Anh) xuất bản. Đây là công trình kiến trúc cổ duy nhất của Việt Nam có mặt trong cuốn sách này.

"Du lịch cảm xúc"

Du lịch

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

