Du khách có thể trải nghiệm hang Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D

Dịch vụ trải nghiệm tour Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D nằm trong Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha vừa chính thức mở cửa đón khách từ ngày 26-4.
Đây là một không gian kết nối giữa tri thức khoa học, lịch sử thám hiểm và công nghệ trải nghiệm hiện đại mà điểm nhấn đặc biệt là tour khám phá Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dịch vụ này có mức phí là 500.000 VNĐ/lượt cho hành trình thám hiểm ảo kéo dài 15 phút. Với chất lượng hình ảnh 8K trên khung hình 180 độ kết hợp cùng hệ thống hiệu ứng vật lý như gió, sương mù và cảm giác chuyển động bay bổng, du khách sẽ được đắm mình trong không gian kỳ vĩ của lòng hang một cách chân thực nhất.
Được biết, toàn bộ doanh thu từ hoạt động này sẽ được đóng góp vào quỹ Oxalis Foundation nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.
Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha là nơi tái hiện chân thực hành trình hơn 35 năm chinh phục lòng đất của các nhà thám hiểm.
Tại đây, công chúng sẽ được dẫn dắt qua từng chương hồi của lịch sử, từ những thước phim, hình ảnh tư liệu quý giá về các chuyến khảo sát đầu tiên, đến những thiết bị thám hiểm chuyên dụng và hệ thống bản đồ hang động chi tiết được vẽ tay tỉ mỉ.
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, trung tâm còn ứng dụng các công nghệ trải nghiệm trực quan, giúp khách tham quan cảm nhận rõ nét sự kỳ vĩ của những khối thạch nhũ trong Hang Va, quy mô choáng ngợp của Sơn Đoòng hay những bí ẩn của các dòng sông ngầm.