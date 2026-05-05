Du khách có thể trải nghiệm hang Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D

(GLO)- Nếu không thể đăng ký các suất thám hiểm hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Trị), du khách vẫn có thể có được những trải nghiệm đáng giá bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D với mức giá chỉ 500.000 đồng/lượt trong vòng 15 phút.

Dịch vụ trải nghiệm tour Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D nằm trong Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha vừa chính thức mở cửa đón khách từ ngày 26-4.

Khách tham quan trải nghiệm Tour thám hiểm Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D. Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Đây là một không gian kết nối giữa tri thức khoa học, lịch sử thám hiểm và công nghệ trải nghiệm hiện đại mà điểm nhấn đặc biệt là tour khám phá Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dịch vụ này có mức phí là 500.000 VNĐ/lượt cho hành trình thám hiểm ảo kéo dài 15 phút. Với chất lượng hình ảnh 8K trên khung hình 180 độ kết hợp cùng hệ thống hiệu ứng vật lý như gió, sương mù và cảm giác chuyển động bay bổng, du khách sẽ được đắm mình trong không gian kỳ vĩ của lòng hang một cách chân thực nhất.

Được biết, toàn bộ doanh thu từ hoạt động này sẽ được đóng góp vào quỹ Oxalis Foundation nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.