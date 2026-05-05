Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Tin tức

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Du khách có thể trải nghiệm hang Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Vietnam+)

(GLO)- Nếu không thể đăng ký các suất thám hiểm hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Trị), du khách vẫn có thể có được những trải nghiệm đáng giá bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D với mức giá chỉ 500.000 đồng/lượt trong vòng 15 phút.

Dịch vụ trải nghiệm tour Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D nằm trong Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha vừa chính thức mở cửa đón khách từ ngày 26-4.

khach-tham-quan-trai-nghiem-tour-tham-hiem-son-doong-vr-5d.jpg
Khách tham quan trải nghiệm Tour thám hiểm Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D. Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Đây là một không gian kết nối giữa tri thức khoa học, lịch sử thám hiểm và công nghệ trải nghiệm hiện đại mà điểm nhấn đặc biệt là tour khám phá Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo VR 5D lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dịch vụ này có mức phí là 500.000 VNĐ/lượt cho hành trình thám hiểm ảo kéo dài 15 phút. Với chất lượng hình ảnh 8K trên khung hình 180 độ kết hợp cùng hệ thống hiệu ứng vật lý như gió, sương mù và cảm giác chuyển động bay bổng, du khách sẽ được đắm mình trong không gian kỳ vĩ của lòng hang một cách chân thực nhất.

Được biết, toàn bộ doanh thu từ hoạt động này sẽ được đóng góp vào quỹ Oxalis Foundation nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha là nơi tái hiện chân thực hành trình hơn 35 năm chinh phục lòng đất của các nhà thám hiểm.

Tại đây, công chúng sẽ được dẫn dắt qua từng chương hồi của lịch sử, từ những thước phim, hình ảnh tư liệu quý giá về các chuyến khảo sát đầu tiên, đến những thiết bị thám hiểm chuyên dụng và hệ thống bản đồ hang động chi tiết được vẽ tay tỉ mỉ.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, trung tâm còn ứng dụng các công nghệ trải nghiệm trực quan, giúp khách tham quan cảm nhận rõ nét sự kỳ vĩ của những khối thạch nhũ trong Hang Va, quy mô choáng ngợp của Sơn Đoòng hay những bí ẩn của các dòng sông ngầm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Tin tức

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

Gia Lai đón làn sóng đầu tư mới

Gia Lai đón làn sóng đầu tư mới

Tin tức

(GLO)- Trong nhịp sôi động của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, một làn sóng đầu tư mới đang hình thành. Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 28/3 quy tụ hơn 1.000 đại biểu, 700 doanh nghiệp, với gần 120 dự án, tổng vốn hơn 8 tỷ USD sẽ mở ra chu kỳ phát triển mới cho Gia Lai.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Du lịch

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

null