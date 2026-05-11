6 sân bay của Thái Lan thu thêm 50% phí dịch vụ hành khách quốc tế

(GLO)- Từ 20-6, 6 sân bay lớn của Thái Lan sẽ thu thêm 50% phí dịch vụ hành khách quốc tế cho mỗi chiều khởi hành.

Cụ thể, phí dịch vụ hành khách quốc tế từ 730 baht (khoảng 596.000 đồng) lên 1.120 baht/người (khoảng 915.000 đồng) tại toàn bộ 6 sân bay do Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) quản lý. 6 sân bay gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai.

Từ 20-6, khách quốc tế tới 6 sân bay lớn ở Thái Lan sẽ phải trả thêm 50% phí dịch vụ hành khách.

Phí dịch vụ hành khách nội địa vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht/người (hơn 100.000 đồng).

Theo giới chức Thái Lan, khoản phí này sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án du lịch nội địa. Tuy nhiên, Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan phản đối và cho rằng, biện pháp này có thể làm giảm nhu cầu bay quốc tế và gây tác động tiêu cực tới ngành hàng không.