Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Sáng 26-3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp tổng rà soát công tác tổ chức chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bên cạnh Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra tối 28-3, các sự kiện khác (Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026, Hội nghị ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào, Hội nghị ký kết hợp tác với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia...) cũng được tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo nhất.

Đồng thời, tỉnh cũng đã lên kế hoạch đón tiếp, bố trí đi lại, ăn ở cho các đại biểu Trung ương, đại sứ quán các nước, đại biểu các địa phương cũng như các đoàn ngoại giao của 3 tỉnh Nam Lào và 4 tỉnh Đông - Bắc Campuchia.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan đã sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện, nước, viễn thông… cũng như lên phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế tại các khu vực diễn ra sự kiện.

Các địa phương đã tập trung ra quân tổng vệ sinh môi trường, bố trí nhà vệ sinh công cộng, nơi giữ xe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết mọi công tác chuẩn bị cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã sẵn sàng. Ảnh: Quang Tấn

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung cao độ, triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác hậu cần từ đón tiếp, bố trí đi lại, ăn ở cho đại biểu Trung ương, quốc tế…, nhất là chú trọng công tác đón tiếp các đại biểu trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đảm bảo văn minh, lịch sự, trật tự.

Các lực lượng chức năng tập trung lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân, du khách trong thời gian diễn ra Tuần lễ khai mạc.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai là điểm đến an toàn - thân thiện - giàu bản sắc, khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo dư địa phát triển ngành du lịch Gia Lai bền vững.