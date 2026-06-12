Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi tại Gia Lai.

* Thưa ông, từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều thay đổi. Đến thời điểm này, ông đánh giá như thế nào về kỳ thi năm nay?

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi tại Gia Lai. Ảnh: T.D

- Đây là năm đầu tiên cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời số lượng thí sinh tăng mạnh so với năm trước. Tuy nhiên, với sự phối hợp của ngành Giáo dục, chính quyền các địa phương, lực lượng Công an, Y tế, điện lực và các tổ chức đoàn thể, công tác tổ chức thi được đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Toàn tỉnh có 37.508 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 35.686 thí sinh hệ phổ thông và 1.822 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên; được phân bổ ở 91 điểm thi với 1.652 phòng thi. Trong 2 ngày thi, thí sinh đã hoàn thành các môn thi trong điều kiện thuận lợi nhất.

Một trong những vấn đề được đặc biệt chú trọng là công tác bảo mật đề thi. Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phương án và tổ chức chặt chẽ đồng bộ trong tất cả các khâu, từ việc in sao đề thi cho đến vận chuyển, bố trí phương tiện, phân tuyến… Sở cũng phối hợp với chính quyền các địa phương và các trưởng điểm thi để tổ chức bàn giao, lưu giữ đề thi. Do đó, công tác in sao, vận chuyển đề thi được diễn ra chặt chẽ, đồng bộ và an toàn.

Trong 2 ngày thi, Ban Chỉ đạo thi đã ghi nhận một số trường hợp thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi nhưng đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định.

Ông Phạm Văn Nam (thứ 2 bên phải qua) kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

* Điểm mới đáng chú ý nhất của kỳ thi năm nay nằm ở cấu trúc và định hướng ra đề thi. Theo ông, mức độ đề thi có phù hợp với mặt bằng chung và định hướng Chương trình GDPT 2018?

- Theo nhận định chung, chúng tôi thấy đề thi năm nay khá hợp lý và phù hợp với mặt bằng chung. Đề thi cũng đã bám sát định hướng của Chương trình GDPT mới. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Vì vậy, cũng không quá áp lực đối với các thí sinh.

Đặc biệt, đề thi môn Ngữ văn đã tạo nhiều bất ngờ khi sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa và đưa các vấn đề thời sự như công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo vào đề thi. Điều này đã thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, giáo viên và dư luận xã hội. Đề thi vừa giàu tính thời sự vừa thể hiện rõ định hướng phát triển năng lực tư duy, phản biện và khả năng liên hệ thực tiễn của học sinh.

Trong 2 ngày thi, thí sinh đã hoàn thành các môn thi trong điều kiện thuận lợi nhất. Ảnh: Đức Thụy

* Ông có thể thông tin cụ thể về công tác tổ chức chấm thi, công bố kết quả của kỳ thi?

- Theo kế hoạch, từ 11 giờ ngày 12-6, Ban vận chuyển bài thi tiếp nhận bài thi từ 91 điểm thi và vận chuyển về giao cho Ban thư ký tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Đây cũng là điểm tiến hành chấm bài thi.

Từ ngày 13 đến ngày 24-6, bộ phận chấm thi sẽ tập trung chấm bài thi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1-7. Sau đó, Sở GD&ĐT cũng sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 1 đến ngày 5 -7.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 1-7. Ảnh: Trần Dung

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khép lại, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng kết quả sẽ khả quan, khởi đầu cho những lựa chọn mới của thế hệ học sinh đầu tiên hoàn thành trọn vẹn Chương trình GDPT 2018; đáp ứng với kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền cũng như của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!