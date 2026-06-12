Thí sinh Gia Lai khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi tự chọn

(GLO)- Hơn 37.000 thí sinh tại Gia Lai đã hoàn thành các bài thi tự chọn vào sáng 12-6. Nhìn chung, đề các môn tự chọn có tính phân hóa cao, tạo điều kiện để đánh giá năng lực thí sinh một cách thực chất, phù hợp.

Sáng nay, đề thi các môn tự chọn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Tiếng Anh có 48 mã đề khác nhau.

Trong đó, thí sinh ca 1 nhận mã đề từ 1 - 24, ca 2 nhận mã đề từ 25 - 48. Đây được xem là giải pháp đột phá giúp giảm thiểu tối đa tình trạng gian lận đối với các môn thi trắc nghiệm chia ca.

Thí sinh Gia Lai khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các bài thi tự chọn vào sáng 12-6. Ảnh: Trần Dung

Tiếng Anh khó đạt điểm cao

Đề thi môn Tiếng Anh được đánh giá là khá khó. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút, nhiều thí sinh nhận định không dễ để đạt điểm cao. Đặc biệt là phần bài đọc hiểu chứa nhiều từ vựng mới. Với áp lực thời gian ngắn, không ít sĩ tử đã phải bỏ dở các câu cuối trong sự tiếc nuối.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn) bàn luận về bài thi. Ảnh: Dương Linh

Thí sinh Nguyễn Trung Nguyên (điểm thi Trường THPT số 1 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) cho rằng đề thi có độ khó nhất định, đặc biệt ở một số câu hỏi yêu cầu tư duy và khả năng xử lý thông tin.

“Em thấy đề tương đối dài, áp lực về thời gian khá lớn. Dù vậy, em vẫn cố gắng hoàn thành toàn bộ bài thi và làm hết sức mình ở những câu hỏi khó” - Nguyên chia sẻ.

Trong khi đó, em Đặng Châu Ngọc Trân thì cho rằng đề thi được xây dựng khá hay nhưng không dễ đạt điểm cao nếu chỉ học thuộc kiến thức. Nhiều câu hỏi yêu cầu học sinh phải hiểu bản chất vấn đề và biết vận dụng kiến thức để giải quyết.

Các thí sinh điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân hài lòng với bài thi của mình và kỳ vọng đạt kết quả tốt. Ảnh: Thảo Khuy

Còn nữ sinh Hồ Gia Linh (điểm thi Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, phường Diên Hồng) nhận định: “Hai môn thi tự chọn của em hôm nay là Tiếng Anh và Vật lý. Thực tế đề thi Tiếng Anh không dễ lấy điểm cao. Một số câu cần vận dụng kiến thức thực tế và phải làm cẩn thận, nhất là phần câu hỏi nâng cao. Theo em, kết quả sẽ tùy vào năng lực và sự tính toán của mỗi thí sinh”.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành kỳ thi sau các môn thi tự chọn. Ảnh: Hoàng Hoài

Đánh giá về đề thi tiếng Anh năm nay, nhiều giáo viên cho rằng đề thi đảm bảo tính phân hóa, yêu cầu thí sinh có vốn từ vựng khá tốt để xử lý các câu hỏi đọc hiểu. Trong đó, 2 bài đọc hiểu về kinh tế môi trường và sự khác biệt giữa viết tay với đánh máy được xem là những câu hỏi có tính phân loại thí sinh rõ nét nhất.

Kỳ vọng đạt kết quả tốt

Nhiều thí sinh nhận định đề thi tự chọn bám sát chương trình học nhưng vẫn có độ phân hóa nhất định. Thí sinh Nguyễn Hữu Thắng (điểm thi Trường THPT số 1 Quang Trung) cho hay: "Đề thi môn Hóa học phù hợp với năng lực của thí sinh. Nếu ôn tập kỹ lý thuyết và có kiến thức nền vững chắc, hoàn toàn có thể đạt điểm khá. Em làm bài khá tốt và hy vọng đạt từ 9 - 9,5 điểm môn này".

Thí sinh Nguyễn Hữu Thắng (bìa phải) cùng bạn trao đổi về đề thi sau khi hoàn thành buổi thi tại điểm thi Trường THPT số 1 Quang Trung. Ảnh: Hồng Phúc

Còn thí sinh Đoàn Ánh Ngân (điểm thi Trường THPT Trưng Vương) cho rằng môn Lịch sử có phần khó hơn so với năm trước. “Đề Lịch sử năm nay có nhiều câu hỏi yêu cầu suy luận, trong khi chỉ có 50 phút làm bài. Em chọn tổ hợp D14 để xét tuyển đại học nên cũng có chút lo lắng. Hy vọng kết quả sẽ tốt để em tự tin với các nguyện vọng sắp tới” - Ngân chia sẻ.

Thí sinh chính thức hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với nhiều cảm xúc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Khép lại những ngày thi căng thẳng, các sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Khê) mang theo nhiều cảm xúc và kỳ vọng về chặng đường phía trước.

Thí sinh Võ Nguyễn Đức Duy cho biết: “Sau khi thi xong 2 môn Vật lý và Hóa học sáng nay, em có chút tiếc nuối vì một số câu hỏi làm chưa tốt. Em làm được khoảng 60-70% nội dung đề thi. Qua kỳ thi, em nhận thấy việc giữ tâm lý bình tĩnh và chuẩn bị kỹ kiến thức trước khi đi thi là rất quan trọng”.

Em Nguyễn Hoàng Nam được mẹ đón tại điểm thi Trường THPT số 2 Phan Bội Châu. Ảnh: Ngọc Sang

Tại điểm thi Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, thí sinh Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ: “Hôm nay em thi 2 môn tự chọn là Vật lý và Hóa học. Đề thi cả 2 môn đều khá dài, có một số câu khó nên em đành để lại. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng làm được khoảng 80% bài thi”.

Thí sinh Lê Trung Hiếu (điểm thi Trường THPT Võ Lai, xã Bình Khê) bày tỏ: "Em đã hoàn thành tương đối tốt kỳ thi. Dù chưa dám kỳ vọng điểm số quá cao nhưng em khá hài lòng với phần bài làm của mình. Sau kỳ thi, em mong sẽ đạt kết quả như mong đợi để có cơ hội xét tuyển vào Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn".

Em Lê Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) thoải mái sau khi hoàn thành phần thi sáng nay. Ảnh: Quang Tấn

Hài lòng với kết quả làm bài và kỳ vọng đạt được nguyện vọng xét tuyển đã đặt ra, thí sinh Nguyễn Trúc Thanh Hà (điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Quy Nhơn.

Chúc mừng thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thảo Khuy