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Bộ GD&ĐT đề xuất trợ cấp 1 lần cho hơn 120.000 giáo viên mầm non

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VGP News)

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết đề xuất trợ cấp 1 lần cho hơn 120.000 giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ. Mức trợ cấp dự kiến từ 6,5 triệu đồng và tăng theo thời gian công tác.

Những ai thuộc diện được đề xuất hưởng trợ cấp?

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm: giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhà trẻ có thời gian giảng dạy, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng ở xã, phường, khu phố, thôn, làng, bản, hợp tác xã, nông trường, lâm trường, nhà máy, công trường, cơ quan...

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Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết đề xuất trợ cấp 1 lần cho hơn 120.000 giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ. Ảnh minh họa: ChatGPT

Thời gian công tác thuộc diện xem xét được tính từ năm 1960 đến trước ngày 1-1-1995. Người được hưởng phải thuộc một trong các trường hợp: đã nghỉ công tác nhưng chưa hưởng lương hưu; hoặc đang hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 chưa được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu.

Đồng thời, người thuộc diện trên phải chưa được hưởng chế độ theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Mức trợ cấp từ 6,5 triệu đồng

Đối với người đã nghỉ công tác nhưng chưa hưởng lương hưu và có giấy tờ xác định được thời gian công tác, dự thảo đề xuất mức trợ cấp một lần như sau:

Người có thời gian công tác từ đủ 3 năm (36 tháng) trở xuống được hưởng 6,5 triệu đồng. Mức trợ cấp cơ sở này được Bộ GD&ĐT đề xuất tương đương khoảng 2,5 lần mức lương cơ sở hiện hành.

Nếu có thời gian công tác trên 3 năm, từ năm thứ 4 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng được cộng thêm 800.000 đồng. Trường hợp có tháng lẻ, mỗi tháng đủ 30 ngày được cộng thêm 67.000 đồng; thời gian dưới 1 tháng không được tính.

Trường hợp quá trình công tác bị gián đoạn, thời gian đủ điều kiện được cộng dồn để tính trợ cấp. Chẳng hạn, người có 10 năm công tác đủ điều kiện sẽ được đề xuất hưởng: 6,5 triệu đồng cho 3 năm đầu và 5,6 triệu đồng cho 7 năm tiếp theo, tương ứng tổng mức trợ cấp 12,1 triệu đồng.

Trường hợp nào hưởng 6,5 triệu đồng?

Dự thảo đề xuất mức trợ cấp 1 lần 6,5 triệu đồng đối với một số trường hợp. Trong đó có người đã nghỉ công tác nhưng chưa hưởng lương hưu, có thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 nhưng không xác định cụ thể được thời gian công tác hoặc không có giấy tờ chứng minh.

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Mức 6,5 triệu đồng cũng được đề xuất đối với người đã được hưởng trợ cấp 1 lần đối với thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995. Ảnh minh họa: ChatGPT

Mức 6,5 triệu đồng cũng được đề xuất đối với người đã được hưởng trợ cấp 1 lần đối với thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995; người đang hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 chưa được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu.

Đối với trường hợp không còn giấy tờ chứng minh quá trình công tác, dự thảo cũng quy định việc xác nhận thông qua người làm chứng hoặc UBND cấp xã theo điều kiện cụ thể.

Người đã mất, thân nhân có thể nhận trợ cấp

Một điểm đáng chú ý khác là trường hợp người thuộc đối tượng và đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng đã từ trần mà chưa được giải quyết chế độ, người đại diện hợp pháp của thân nhân được lập hồ sơ đề nghị giải quyết và nhận khoản trợ cấp theo quy định.

Theo Bộ GD&ĐT, việc xây dựng chính sách nhằm ghi nhận quá trình đóng góp của đội ngũ giáo viên mầm non trong giai đoạn trước năm 1995. Đây là lực lượng từng làm việc trong điều kiện khó khăn, nhiều người có thời gian công tác dài nhưng khi nghỉ việc chưa được hưởng chế độ tương xứng.

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