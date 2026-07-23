2 học sinh Gia Lai góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế 2026

(GLO)- Gia Lai có 2 học sinh được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 (IC3 Digital Literacy International Championship).

Cuộc thi Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức, dựa trên chuẩn đánh giá kỹ năng số IC3. Đây là chứng chỉ được công nhận rộng rãi trên thế giới để đánh giá năng lực sử dụng máy tính, internet và các kỹ năng số nền tảng.

2 em Trần Lê Hải Linh và Vương Anh Đức đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào đội tuyển Việt Nam dự IC3 quốc tế 2026. Ảnh: ĐVCC

Theo danh sách do IIG Việt Nam công bố, đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 gồm 12 học sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các địa phương trên cả nước, gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, Gia Lai có 2 đại diện là em Trần Lê Hải Linh và em Vương Anh Đức, đều là học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku). Các em cũng là đại diện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên góp mặt trong đội tuyển quốc gia.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ thực hiện bài thi cá nhân bằng tiếng Anh trên máy tính trong thời gian quy định.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Hà Nội, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16-8, quy tụ các đội tuyển xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.