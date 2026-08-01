Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

(GLO)- Ngày 1-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, buổi sáng, đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công tại điểm trường xã Ia O và xã Ia Chia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại điểm trường Ia O. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của chủ đầu tư, điểm trường xã Ia O hiện đạt khoảng 70% khối lượng thi công, huy động 350 nhân công; trong khi điểm trường xã Ia Chia đạt khoảng 67%, với 343 nhân công. Cả 2 công trình đều chậm tiến độ so với kế hoạch, với lần lượt khoảng 12 ngày và 18 ngày.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhận định tiến độ thi công hạ tầng tại các điểm này còn chậm, nhiều hạng mục phần thô chưa hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho các lực lượng tham gia hỗ trợ thi công điểm trường Ia O. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, tập trung nhân lực, bám sát tiến độ từng hạng mục; theo dõi biến động lực lượng lao động để kịp thời bổ sung, bảo đảm hoàn thành các công trình trọng điểm như nhà hiệu bộ, khu học tập, nhà ăn, ký túc xá... trước thời điểm khai giảng năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) kiểm tra thực tế tiến độ thi công điểm trường Ia Chia. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc chiều cùng ngày, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Phạm Xuân Điệp cho biết: Giá trị khối lượng xây lắp toàn dự án ước đạt khoảng 945 tỷ đồng, tương đương 73% giá trị hợp đồng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành cất nóc 75/94 hạng mục chính (khoảng 80%), khối lượng thi công bình quân đạt 73%; trong đó điểm trường Ia Púch đạt tiến độ cao nhất với 80%, tiếp đến là Ia Mơ đạt 76%, thấp nhất là Ia Chia với 67%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 8 từ trái sang) tặng quà cho các lực lượng tham gia hỗ trợ thi công điểm trường Ia Chia. Ảnh: Hà Duy

Mặc dù tiến độ đã được cải thiện sau khi triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và tăng cường lực lượng Quân đội hỗ trợ, song toàn bộ 7 điểm trường vẫn chậm từ 5-18 ngày so với kế hoạch.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh đang chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị; tổ chức tăng ca, tăng giờ để bù tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo mục tiêu đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Cũng tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam cho biết: Ngành giáo dục đang phối hợp với các địa phương chuẩn bị điều kiện để đưa 7 trường vào hoạt động.

Hiện ngành đã phân bổ 80 giáo viên về các xã, song vẫn còn thiếu một số biên chế giáo viên theo định mức; đồng thời, tiếp tục chuẩn bị đội ngũ bảo vệ, tạp vụ, cấp dưỡng... để sẵn sàng vận hành các trường khi công trình hoàn thành.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ xây dựng trường cùng với nhà thầu, chiếm khoảng 40% lực lượng trên các công trình; đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân đoàn 34, Quân khu 5 tiếp tục bổ sung thêm nhân lực hỗ trợ cho 2 điểm trường đang có tiến độ thấp là Ia O và Ia Chia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới vẫn còn chậm, ngoài nguyên nhân khách quan do thời tiết còn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan là công tác tổ chức thi công, phối hợp giữa các đơn vị chưa quyết liệt, còn tình trạng dàn trải, thiếu tập trung.

Do đó, đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xác định tầm quan trọng, ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của dự án đối với vùng biên giới; việc hoàn thành các hạng mục trọng điểm để kịp khai giảng năm học mới là “quân lệnh", "là mệnh lệnh từ trái tim”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc tiến độ hằng ngày. Các nhà thầu phải xác định cụ thể khối lượng công việc cho từng hạng mục; nếu không đáp ứng yêu cầu phải tăng ca, tăng kíp hoặc điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác có năng lực hơn.

Đồng thời, ưu tiên hoàn thành trước những hạng mục thiết yếu như: khu lớp học, ký túc xá, nhà ăn để phục vụ năm học mới. Đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư và kiên quyết không để lùi mục tiêu hoàn thành dự án.