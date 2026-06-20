Hoàn thành dự án trường phổ thông nội trú liên cấp trước ngày 30-8

(GLO)- Kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới vào sáng 19-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền trước ngày 30-8.

Cuộc họp được kết nối từ điểm cầu Chính phủ đến các tỉnh, thành phố có dự án được triển khai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tại tỉnh Gia Lai, cuộc họp được kết nối tới 7 xã biên giới đang triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Thu Sa

Theo báo cáo, toàn quốc khởi công xây dựng 229 trường học tại 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố. Tổng mức đầu tư xây dựng trên 54.760 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương là hơn 51.700 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn khác.

Đối với 100 công trình trường học có sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương khởi công năm 2025, đến nay, đã hoàn thành đầu tư và khánh thành 1 trường; 65 trường đang thi công.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nhân công, thiếu nguồn vật liệu và một số yếu tố khách quan khác, hiện có 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ.

Đối các công trình khởi công xây dựng năm 2026, các địa phương đang thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị công tác đầu tư theo quy định.

Tỉnh Gia Lai đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công 7 trường phổ thông nội trú liên cấp. Ảnh: Kim Linh

Tỉnh Gia Lai có 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại 7 xã biên giới với quy mô 212 lớp, hơn 7.100 học sinh; tổng kinh phí đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra với khối lượng thi công đạt 35-49%; giá trị giải ngân đạt gần 42,5%.

Tỉnh đã phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và huy động tối đa nhân lực, phương tiện với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành và đưa vào hoạt động 7 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học tới.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược và an sinh xã hội sâu sắc, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vùng biên, củng cố quốc phòng - an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quyết tâm chính trị cao nhất, phải hoàn thành các trường trước ngày 30-8 để đưa vào hoạt động cho năm mới 2026-2027.

Trong đó, phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và không để thất thoát, lãng phí; nhất là đối với các trường chậm và có nguy cơ chậm tiến độ; đảm bảo 100 trường giai đoạn 1 đưa vào hoạt động phải đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, ăn ở của giáo viên và học sinh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và bám sát công trường, từng dự án để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng Thông báo Kết luận số 81 ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.