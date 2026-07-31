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Thời sự

Gia Lai triển khai Phương án ứng phó thiên tai năm 2026

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 31-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đồng chủ trì hội nghị.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Năm 2025, tỉnh Gia Lai hứng chịu 2 đợt thiên tai nghiêm trọng là bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lũ lớn trong tháng 11. Toàn tỉnh có nhiều khu dân cư bị ngập sâu; hơn 57.000 nhà bị ngập nước; 28.196 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, cần được xây dựng, sửa chữa khẩn cấp.

Tổng thiệt hại ước tính trên 11.500 tỷ đồng, trong đó bão số 13 gây thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng, mưa lũ gây thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng.

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Bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Phúc

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thiệt hại về người đã được hạn chế ở mức thấp nhất, song thực tế cũng đặt ra yêu cầu cấp bách phải chuẩn bị bài bản hơn cho mùa mưa bão năm 2026.

Trong đó, tồn tại chính cần khắc phục là một số Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp cơ sở chưa được kiện toàn kịp thời; việc phân công, phối hợp giữa các lực lượng còn lúng túng; cơ chế chỉ huy, điều hành trong tình huống khẩn cấp có lúc chưa thông suốt.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026. Theo đó, Phương án xác định mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân là ưu tiên cao nhất; chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất có thể. Phạm vi áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến từng xã, phường.

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Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu về công tác phối hợp, huy động lực lượng và phương tiện ứng phó thiên tai. Ảnh: Đức Thụy

Nguyên tắc xuyên suốt là của Phương án là “Rõ người - rõ việc - rõ địa bàn - rõ trách nhiệm - rõ thời gian”; không triển khai hình thức, không chung chung. Phương án cũng xây dựng 5 nhóm kịch bản chính (bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán và cháy rừng) với tổng cộng 10 kịch bản chi tiết.

Đồng thời, Phương án yêu cầu toàn bộ các đơn vị, địa phương quán triệt và chuẩn bị đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, toàn tỉnh dự kiến có 2.139 địa điểm sơ tán tập trung, tổng sức chứa 543.845 người.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Những kinh nghiệm từ các đợt bão, lũ năm 2025, nhất là việc triển khai phương châm “4 tại chỗ”, là bài học đắt giá để nâng cao hiệu quả công tác ứng phó thiên tai từ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng địa phương, đơn vị bám sát các kịch bản và phương án đã được phê duyệt; nhận diện chính xác các khu vực có nguy cơ cao để chủ động xử lý, kiên quyết di dời người dân khi cần thiết. Lực lượng và phương tiện phải được chuẩn bị đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu tăng cường tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập nghiêm túc các phương án ứng phó; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 16 khu tái định cư vùng thiên tai; ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; bám sát các chủ trương của Trung ương về phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại, không để người dân thiệt mạng do nguyên nhân chủ quan.

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