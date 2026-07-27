Gia Lai và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030

(GLO)- Chiều 27-7, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Dự lễ ký kết về phía tỉnh còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía Tổng Công ty Viễn thông MobiFone có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Thượng tá Thiềm Công Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Ảnh: Trọng Lợi

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất phát huy tối đa thế mạnh, huy động các nguồn lực để hỗ trợ lẫn nhau trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, hai bên sẽ tập trung hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm gồm: phát triển chính quyền số; xây dựng hạ tầng số hiện đại; thúc đẩy kinh tế số; phát triển xã hội số; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đối với chính quyền số, MobiFone sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các nền tảng chuyển đổi số cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã/phường thông minh; phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp các hệ thống thông tin; triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo hành chính công, số hóa tài liệu, truyền thanh thông minh và các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, ﻿Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao đổi một số nội dung liên quan đến hợp tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Trọng Lợi

Trong lĩnh vực hạ tầng số, hai bên sẽ phối hợp phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại, mở rộng vùng phủ sóng 4G, từng bước triển khai 5G/6G tại các khu vực trọng điểm; xây dựng hạ tầng đô thị thông minh với các giải pháp giao thông thông minh, camera AI, IoT, Wi-Fi công cộng, quản lý năng lượng và môi trường.

Ở lĩnh vực kinh tế số và xã hội số, MobiFone sẽ tư vấn, giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cho DN, hộ kinh doanh; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, chữ ký số; đồng thời phối hợp triển khai các chương trình chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân…

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, điện toán đám mây và Internet vạn vật (IoT) nhằm giải quyết các bài toán phát triển của tỉnh, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - cho biết: MobiFone đang đồng hành cùng tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc đầu tư hạ tầng viễn thông, phát triển các nền tảng công nghệ số và triển khai hệ sinh thái số phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong xây dựng hạ tầng, số hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

"Thời gian tới, MobiFone cam kết tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng số, phát triển mạng 5G, huy động đội ngũ chuyên gia hỗ trợ chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin và đồng hành cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030" - Thiếu tướng Trương Sơn Lâm nhấn mạnh.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Trọng Lợi

Về phía tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đồng thời là cơ hội quan trọng để địa phương bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hạ tầng số phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại và đi trước một bước.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong lĩnh vực viễn thông, chất lượng dịch vụ phải được đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ, trong đó có Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt, MobiFone cần quan tâm khắc phục tình trạng vùng lõm sóng tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, mở rộng vùng phủ sóng 5G, tạo nền tảng vững chắc cho triển khai các dịch vụ số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi cộng đồng doanh nghiệp trở thành chủ thể của quá trình này. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh còn hạn chế.

Vì vậy, tỉnh mong muốn các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ, trong đó có MobiFone tiếp tục đồng hành cùng địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận các nền tảng số, chữ ký số, hóa đơn điện tử, giải pháp quản trị và các dịch vụ số thiết yếu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải, hàng đầu) và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Trọng Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, nhất là hệ thống trạm thu phát sóng (BTS), bảo đảm vùng phủ rộng, chất lượng cao. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như AI, IoT, điện toán đám mây vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục và quản trị công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra những cơ hội mới để MobiFone và tỉnh tăng cường phối hợp trong phát triển hạ tầng số, triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.