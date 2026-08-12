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Thời sự

Ứng dụng khoa học công nghệ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
ĐỨC DŨNG
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(GLO)- Ngày 11-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sử dụng flycam khảo sát toàn bộ khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn), xây dựng dữ liệu hình ảnh trên không phục vụ công tác đối chiếu thông tin, dấu tích và kết quả khảo sát thực địa để xác định vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hoạt động khảo sát bằng flycam nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại buổi kiểm tra thực địa đồi Xuân Sơn chiều 10-8.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra thực địa đồi Xuân Sơn chiều 10-8. Ảnh: Đức Dũng

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang triển khai lực lượng rà soát, tìm kiếm tại những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Việc kết hợp dữ liệu khảo sát trên thực địa, hình ảnh từ trên không cùng các nguồn tư liệu, thông tin lịch sử được kỳ vọng sẽ nâng cao độ chính xác trong khoanh vùng và xác định vị trí tìm kiếm.

Trước đó, trực tiếp kiểm tra khu vực đồi Xuân Sơn vào chiều 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đây là địa bàn có nhiều thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ. Vì vậy, việc tìm kiếm phải được triển khai thận trọng, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm không bỏ sót dấu tích và những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

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Toàn cảnh khu vực đồi Xuân Sơn: (1) vị trí đang tìm kiếm; (2) vị trí nghi hố chôn; (3) khu vực bãi đáp. Ảnh: Đức Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thu thập, hệ thống đầy đủ các nguồn thông tin liên quan đến khu vực đồi Xuân Sơn, nhất là lời kể của nhân chứng, hồ sơ, tài liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa; báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, phân tích và làm cơ sở xác định những khu vực cần tập trung tìm kiếm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thực hiện; trong đó, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ định vị, phân tích và đối chiếu các nguồn dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác trong công tác khảo sát và tìm kiếm.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ, các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ từng khu vực, đánh dấu cụ thể các vị trí đã khảo sát, hoàn thiện hồ sơ và kết luận địa bàn trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và tỉ mỉ; quyết tâm không bỏ sót bất kỳ thông tin, dấu tích nào; góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

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