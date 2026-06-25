Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối với 34 địa phương, 7 quân khu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia và trong nước.

Đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 HCLS; trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Cùng với tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu HCLS, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm phục vụ xác định danh tính bằng công nghệ ADN.

Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu HCLS; tổ chức tập huấn trên toàn quốc. Đến nay, 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với hơn 15.400 mộ liệt sĩ; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên tham gia. Đồng thời, đã thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó có hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Bộ Công an cũng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm, đồng thời xây dựng đề án mở rộng tàng thư ADN, nâng cao năng lực giám định ADN phục vụ xác định danh tính HCLS.

Đối với tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng đã tổ chức khảo sát 138 địa điểm có thông tin về HCLS trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Kết quả, đã tìm kiếm, quy tập được 40 HCLS; trong đó quy tập trong nước được 23 HCLS, ngoài nước được 17 HCLS.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện lấy mẫu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ảnh: H.P

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khảo sát, rà soát, kiểm đếm thực trạng tại 119 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; kiểm đếm, đối chiếu và cập nhật dữ liệu đối với tổng số 41.999 phần mộ liệt sĩ; trong đó có 18.116 mộ đầy đủ thông tin, 11.832 mộ có một phần thông tin và 11.976 mộ chưa có thông tin.

Hiện nay, tỉnh đã triển khai số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý chiến dịch theo quy định. Công tác cập nhật, quản lý dữ liệu từng bước đi vào nền nếp, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ xác định danh tính HCLS…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh “chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”. Đồng thời, yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực tổ chức thực hiện các mục tiêu trọng tâm như: đến hết năm 2026 phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 HCLS; cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu HCLS chưa xác định thông tin; hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; giám định trên 9.000 mẫu HCLS.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; chỉ tiêu nhiệm vụ và ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm; coi đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.

Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, làm việc cụ thể, sát thực tiễn, tránh hình thức; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị để bảo đảm tiến độ, chất lượng, gắn rõ trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế với Lào, Campuchia và các đối tác như Hoa Kỳ trong khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu để thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.