Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

(GLO)- Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xác minh hài cốt phát hiện tại làng Pting (xã SRó) là hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã huy động lực lượng tổ chức quy tập; đồng thời phối hợp với địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Các lực lượng Bộ CHQS tỉnh đang quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Sró. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trước đó, Điện lực Kông Chro (thuộc Công ty Điện lực Gia Lai) triển khai thi công công trình sửa chữa điện tại khu vực Đăk Sông. Trong quá trình đào móng dựng cột điện tại cuối làng Pting (xã SRó) vào ngày 22-6, nhân viên điện lực phát hiện nhiều hiện vật như: tăng ni lông, vải, bát B52 cùng các mảnh xương nằm rải rác trong khu vực thi công nên đã báo cho Ban CHQS xã SRó.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã SRó cùng Ban CHQS xã đã đến kiểm tra hiện trường và báo cáo Bộ CHQS tỉnh. Chiều cùng ngày, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh và kết luận đây là hài cốt liệt sĩ.

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều mẫu xương của liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đang tổ chức lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình. Qua quá trình khai quật, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều mẫu xương, răng và các di vật liên quan để phục vụ công tác giám định, xác minh thông tin; đồng thời, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm bảo đảm việc quy tập được đầy đủ, chặt chẽ và đúng quy định.