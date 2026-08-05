Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 5-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai).

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).

Cùng dự ngày hội có Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo tại ngày hội cho thấy, thời gian qua, Công an phường Hoài Nhơn Bắc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức linh hoạt. Lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức hơn 38 buổi tuyên truyền, phát động tập trung, thu hút trên 12.500 lượt người tham gia ký cam kết giao ước thi đua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tham dự ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 120 nguồn tin có giá trị, giúp triệt phá, xử lý dứt điểm hàng chục vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; triệt xóa 8 vụ, 14 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ với 6 đối tượng sử dụng ma túy và tàng trữ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 11 triệu đồng.

Đồng thời, triệt xóa 3 điểm với 7 đối tượng về tệ nạn đánh bạc; đấu tranh làm rõ 1 vụ cướp tài sản trong thời gian 24 giờ; đấu tranh, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ tàng trữ hàng cấm, phạt tiền gần 19 triệu đồng; hỗ trợ chữa cháy 3 vụ cháy nhà dân, ghe tàu và cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại hàng tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham quan các gian hàng OCOP. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 phường còn tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân vào công cuộc phòng - chống ma túy, xây dựng phường Hoài Nhơn Bắc trở thành phường không ma túy vào năm 2027; trước mắt tập trung triển khai công tác quản lý 25 đối tượng, 14 địa bàn có tiền sử về ma túy, ngăn chặn nguồn cung, giảm cầu đến cắt cầu về ma túy.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà cho 10 cá nhân thuộc gia đình chính sách và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Thụy

Không dừng lại ở đó, tinh thần tự lực, tự cường của người dân Hoài Nhơn Bắc còn được khẳng định qua việc xây dựng và duy trì hiệu quả 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Điển hình là phong trào xã hội hóa “Camera an ninh” - nhân dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, lắp đặt thành công hơn 80 mắt camera giám sát, phủ kín các tuyến đường trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho nhân dân và cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Thụy

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà của Ban chỉ đạo Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Qua 21 năm triển khai, ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố mối quan hệ "gắn bó máu thịt" giữa lực lượng công an với nhân dân, xây dựng vững chắc "thế trận an ninh nhân dân" và "thế trận lòng dân".

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho nhân dân và cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Thụy

Ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của phường Hoài Nhơn Bắc cũng như tỉnh Gia Lai, đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các mô hình hiệu quả đã và đang được nhân rộng như: “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng”, “Camera giám sát an ninh”, “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Tuyên truyền tốt - Hòa giải thành, xóa mâu thuẫn”, “Hội Phụ nữ phường phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng”...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho nhân dân và cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Thụy

Để phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững môi trường an ninh, an toàn cho phát triển, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trước hết là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Đồng thời, quán triệt đến chi bộ, đến từng cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã đủ nhưng các cấp không nắm, không bàn, không triển khai.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho nhân dân và cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Thụy

Thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân và gương mẫu đi đầu thực hiện.

Xác định tiếp tục phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 2 mục tiêu 100 năm.

Phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân và phải trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người dân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng gia đình chính sách, người có công, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Thụy

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sát với từng địa bàn, từng đối tượng. Nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học; giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh, không để tích tụ thành điểm nóng.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, nâng cao sức đề kháng tư tưởng của nhân dân trước thông tin xấu độc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo và các điển hình tiên tiến.

Tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công an cấp xã, ban chỉ huy quân sự cấp xã với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân.

Hiệp đồng chặt chẽ, thông tin thông suốt, không chồng chéo, không bỏ trống địa bàn; trong đó, Quân đội và Công an là lực lượng nòng cốt, cùng chung một mục tiêu: bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ môi trường cho phát triển, bảo vệ an ninh con người để ai cũng được sống an bình, hạnh phúc.

Các cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới; phấn đấu xây dựng Hoài Nhơn Bắc thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhơn Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; làm thật, làm chắc, có sản phẩm cụ thể để nhân rộng.

Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, không để phát sinh điểm nóng; hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng - chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân.