Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(GLO)- Sáng 29-7, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở.

Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1, VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, bìa trái) dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 10 chuyên đề.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, các đại biểu được quán triệt các Nghị quyết về: đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Chiến lược an ninh quốc gia; quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Cùng với đó là các Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, hội nghị cũng quán triệt chuyên đề về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng" và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20 đến 24-7 tại Thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung; thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Qua đó tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.