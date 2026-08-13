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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 13 - 8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, hộ bà Lê Thị Thanh Hoa (phường Diên Hồng) khiếu nại vụ việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Bà Hoa không đồng ý với việc thu hồi đất và cho rằng dự án nhằm mục đích thương mại và kiến nghị xem xét lại giá đất làm căn cứ bồi thường.

Hộ ông Trần Văn Khánh (phường Bình Định) khiếu nại liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 268, tờ bản đồ số 11, diện tích khoảng 458,9m² tại phường Bình Định. Ông Khánh đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích nêu trên; trong đó, phần diện tích có nhà ở được công nhận là đất ở, phần diện tích còn lại được công nhận là đất trồng cây lâu năm.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh luôn xem xét, giải quyết các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân. Ảnh: N.L

Sau khi lắng nghe ý kiến của hộ dân, nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh luôn xem xét, giải quyết các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân nhưng phải đúng quy định pháp luật.

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Quang cảnh buổi tiếp công dân ngày 13-8. Ảnh: N.L

Cụ thể, đối với trường hợp bà Hoa, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giải thích, làm rõ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư hạ tầng, bố trí tái định cư, sắp xếp dân cư, chỉnh trang đô thị, không có nhà đầu tư tham gia kinh doanh thương mại. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật; giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường được phê duyệt theo quy định hiện hành.

Sau khi được giải thích, gia đình bà Hoa đồng thuận với phương án giải quyết, rút đơn khiếu nại và cam kết chấp hành việc thu hồi đất theo quy định.

Đối với hộ ông Trần Văn Khánh, qua rà soát, UBND phường Bình Định xác định thửa đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý. Địa phương đã hướng dẫn ông Khánh thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó đề xuất xem xét cấp 200m² đất ở theo hạn mức quy định, sau khi hoàn thiện hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất với hướng giải quyết của địa phương, yêu cầu UBND phường Bình Định tiếp tục rà soát hồ sơ, hướng dẫn công dân hoàn thiện thủ tục, giải quyết đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường đối thoại, giải thích rõ căn cứ pháp lý và phương án giải quyết các vụ việc; những nội dung có cơ sở phải tập trung xử lý, những nội dung không có cơ sở phải giải thích thấu đáo để người dân hiểu, đồng thuận, chấp hành.

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