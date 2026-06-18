Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: N.L

Tại buổi tiếp, lãnh đạo các cơ quan chức năng, địa phương đã báo cáo quá trình giải quyết, kết quả rà soát, xác minh các vụ việc; lắng nghe ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của công dân.

Theo đó, hộ ông Mai Văn Tuấn (phường An Nhơn Bắc) khiếu nại yêu cầu bồi thường đối với diện tích 1.064,6 m² đất bị thu hồi để thực hiện Dự án tuyến đường Bắc - Nam số 2 và đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm.

Hộ ông Võ Ngọc Thọ và ông Võ Thành Sơn (xã Cát Tiến) khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở, nhà ở, vật kiến trúc trên đất và giao 1 lô đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất khi thực hiện Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến.

Trong khi đó, hộ ông Nguyễn Công Tạo và bà Nguyễn Thị Thơm (phường Quy Nhơn Tây) khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở đối với diện tích 360,1 m² bị thu hồi; bồi thường toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc trên đất; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bố trí đất tái định cư.

Đại diện sở, ngành đưa ra phương án giải quyết đối với các hộ dân khiếu nại tại buổi tiếp công dân. Ảnh: N.L

Sau khi lắng nghe ý kiến của hộ dân, nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh luôn xem xét, giải quyết các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân nhưng phải đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng đối với hộ ông Mai Văn Tuấn. Cụ thể, diện tích đất bị thu hồi đã được điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường theo đúng quy định.

Riêng nội dung đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm không có cơ sở xem xét do diện tích đất thu hồi là đất Nhà nước quản lý, hộ dân lấn chiếm sử dụng và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với phần diện tích đất còn lại hộ gia đình đang sử dụng theo quy định.

Đối với trường hợp ông Võ Ngọc Thọ và ông Võ Thành Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho hay: Các cơ quan chức năng đã nhiều lần rà soát, điều chỉnh phương án theo hướng có lợi cho người dân, nâng tổng mức bồi thường, hỗ trợ lên hơn 968 triệu đồng và bố trí 1 lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, rà soát phần diện tích công dân cho rằng đủ điều kiện công nhận là đất ở. Nếu có căn cứ pháp lý thì xem xét giải quyết, nếu không có cơ sở thì chấm dứt việc xem xét đối với nội dung khiếu nại đã được giải quyết đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh luôn xem xét, giải quyết các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân. Ảnh: N.L

Đối với trường hợp ông Nguyễn Công Tạo và bà Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất công nhận một phần nội dung khiếu nại; giao cơ quan chức năng tính bổ sung bồi thường đất ở đối với diện tích 92,8 m²; bồi thường đủ 100% giá trị căn nhà trên diện tích này; bổ sung các khoản hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh và bố trí 1 lô đất tái định cư theo quy định và đồng ý chuyển mục đích sử dụng diện tích 92,8 m² từ đất vườn sang đất ở theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của hộ dân.

Riêng các nội dung đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và bồi thường đối với các công trình không đủ điều kiện theo quy định thì không được chấp nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương tăng cường quản lý quỹ đất công, nhất là diện tích đất chưa sử dụng; đồng thời, yêu cầu các trường hợp đã được giải quyết đúng quy định pháp luật phải nghiêm túc chấp hành, tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, góp phần giữ vững ổn định xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.