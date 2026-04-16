Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với công dân định kỳ tháng 4-2026

(GLO)- Chiều 16-4, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp và đối thoại công dân định kỳ tháng 4-2026 để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân.

Cùng tham dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp và đối thoại với công dân. Ảnh: Phi Long

Tại buổi tiếp và đối thoại công dân, đại diện các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo địa phương đã báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của công dân.

Cụ thể, bà Đinh Thị Nguyệt (số 1/18 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 5 Tây Sơn, phường Pleiku) khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án mở rộng nhà thi đấu thể thao phường Pleiku.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của các công dân. Ảnh: Phi Long

Ông Ngô Văn Gốc, bà Ngô Thị Gát và ông Ngô Văn Lên (cùng trú tại khu phố Hải Đông, phường Quy Nhơn Đông) khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải.

Cùng với đó, ông Phạm Ca (số 41A đường Hàn Thuyên, TP. Quy Nhơn cũ, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông) ủy quyền cho ông Trần Duy Tân khiếu nại yêu cầu bồi thường đất do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án làm bờ kè, đường bê tông và xem xét lại việc UBND TP. Quy Nhơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tại xã Nhơn Lý cho hộ ông Phạm Ca.

Kết luận các vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, địa phương trong tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của người dân. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục hướng dẫn các bước quy trình, thủ tục để giải quyết từng vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với khiếu nại của bà Đinh Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu tạm dừng giải quyết để xem xét lại tổng thể vụ việc. Trong đó, đề nghị các cá nhân liên quan và cơ quan chức năng thu thập, bổ sung thêm các hồ sơ và mời cơ quan tố tụng để thống nhất hướng giải quyết đảm bảo hợp tình, hợp lý.

Bà Đinh Thị Nguyệt (tổ dân phố 5 Tây Sơn, phường Pleiku) trình bày vụ việc. Ảnh: Phi Long

Đối với khiếu nại của ông Ngô Văn Gốc, bà Ngô Thị Gát và ông Ngô Văn Lên không thuộc trường hợp được xem xét bố trí đất tái định cư, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hộ dân chấp hành theo quy định của pháp luật. Nếu các hộ gia đình thật sự khó khăn về nhà ở thì có đơn xin đề nghị mua nhà ở xã hội.

Nhận định vụ việc của ông Phạm Ca khiếu nại là có cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND phường Quy Nhơn Đông rà soát hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nguồn gốc đất đã được giải quyết theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm để giải quyết bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất bị ảnh hưởng do Nhà nước thu hồi; đồng thời, lập hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình ông Phạm Ca đang sử dụng.

Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành và địa phương cần quan tâm giải quyết dứt điểm, tận gốc, thỏa đáng những vấn đề, vụ việc kiến nghị, khiếu nại chính đáng của người dân, không để kéo dài.