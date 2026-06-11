Thí sinh quên giấy báo dự thi được CSGT dùng xe chuyên dụng chở về nhà lấy

(GLO)- Vì vội vã nên quên giấy báo dự thi khi tới điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai), 1 nữ sinh đã được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) hỗ trợ dùng xe chuyên dụng chở về nhà lấy kịp thời.

Theo đó, trước giờ vào thi môn Toán buổi chiều 11-6 tại điểm Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Chư Păh), lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cổng trường đã phát hiện trường hợp thí sinh Vũ Thu Trang (xã Chư Păh; học sinh lớp 12A7 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) quên giấy báo dự thi.

Thí sinh quên giấy báo thi đã được lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng chở về nhà lấy kịp thời. Ảnh: Văn Quy

Nữ sinh cho biết do tâm lý lo lắng, vội vã nên đã bất cẩn quên giấy tờ quan trọng trên. Nhận thấy sự việc khẩn cấp cần được hỗ trợ, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ tại đây đã lập tức dùng xe chuyên dụng chở nữ sinh này quay lại nhà để lấy giấy báo dự thi.



Nữ thí sinh đã kịp thời quay lại trường thi. Clip: Văn Quy

Được lực lượng CSGT hỗ trợ, nữ sinh đã kịp mang giấy báo quay trở lại điểm thi trước giờ quy định. Nhờ đó, thí sinh đủ điều kiện vào phòng thi và ổn định tâm lý trước khi làm bài.