Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 6-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn.

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII; đồng thời giải trình, thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã gửi tới trước kỳ họp.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri phường Quy Nhơn đã phản ánh 12 nhóm vấn đề quan trọng, tập trung vào các chế độ chính sách cơ sở, công tác quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và đời sống dân sinh trên địa bàn.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Liên quan đến chế độ, chính sách và cơ sở vật chất ở cơ sở, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết quy định cụ thể về chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở tổ dân phố; đồng thời hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

Cử tri phường Quy Nhơn nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng diện tích trụ sở nhiều tổ dân phố sau khi sáp nhập quá chật hẹp (chỉ từ 12-50 m²), không bảo đảm điều kiện cho các buổi sinh hoạt chung; đề nghị tỉnh quan tâm trang bị máy tính, máy in và hạ tầng mạng internet để đáp ứng yêu cầu công việc và chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Đối với các hội đặc thù, cử tri đề nghị xem xét bổ sung chính sách thù lao đối với người trong độ tuổi lao động giữ chức danh lãnh đạo hội (thay vì chỉ áp dụng cho người nghỉ hưu theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND); sớm chỉ đạo kiện toàn, hợp nhất tổ chức Hội Cựu tù chính trị cách mạng ở cấp phường, xã nhằm tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho các hội viên lớn tuổi.

Đối với công tác quản lý đô thị, cảnh quan và môi trường, cử tri kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí và mất vệ sinh tại hồ nước trước Nhà văn hóa Lao động tỉnh; khắc phục triệt để nạn lấn chiếm lòng lề đường, đậu xe trái phép trên tuyến đường Xuân Diệu và tình trạng thả rông chó gây mất an toàn.

Đặc biệt, cử tri đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương sửa chữa hệ thống dây phao an toàn tại bãi biển Quy Nhơn hiện đã hư hỏng, bị hàu bám, gây khó khăn cho người dân và du khách tắm biển trong mùa du lịch.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.H

Về lĩnh vực đầu tư hạ tầng, cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ bổ sung kinh phí hoàn thiện hạ tầng tại tổ dân phố 1, các công trình kè biển Hải Minh, hệ thống cấp nước tập trung; sớm đấu nối điện chiếu sáng đường phố tại tổ dân phố 2 và có hướng dẫn giải quyết các diện tích đất rẻo, đất xen kẹt sau khi hoàn thành dự án để nhân dân thuận lợi trong việc hoàn thiện nhà ở và chỉnh trang đô thị.

Sau khi đại diện UBND phường Quy Nhơn giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các vấn đề tồn đọng để rà soát, kiểm tra thực địa xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và đóng góp thiết thực của cử tri.

Thông tin thêm về định hướng phát triển của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quyết tâm đưa tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) đạt 2 con số trong năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu này, đồng chí cho biết, tỉnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và quỹ đất sạch, đôn đốc các chủ đầu tư khởi công các dự án đầu tư trọng điểm, tạo dư địa để phát triển trong các tháng cuối năm và giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phải quán triệt sâu sắc tinh thần "lắng nghe, đồng hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp"; tập trung xây dựng bộ máy chính quyền kiến tạo, kỷ cương và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân trên cơ sở tuân thủ nghiêm pháp luật.

Riêng đối với phường Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo địa phương phải siết chặt quản lý trật tự đô thị; xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán để bảo đảm an ninh trật tự, trả lại không gian thông thoáng, an toàn phục vụ người dân và phát triển du lịch.