Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

(GLO)- Sáng 2-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Cát cũ.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị - Du lịch An Quang (xã Đề Gi). Ảnh: Trọng Lợi

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và thành viên đoàn công tác đã kiểm tra hàng loạt dự án trọng điểm, gồm: Khu đô thị - Du lịch An Quang, tuyến đường từ QL 1 đến ĐT639 và cảng Đề Gi (xã Đề Gi); Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 và Khu đất ở, dịch vụ thương mại 4 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội (xã Cát Tiến); Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến và Khu dân cư trung tâm xã (xã Ngô Mây); Cụm công nghiệp Cát Nhơn mở rộng 14,8 ha và khu quy hoạch dân cư trung tâm xã (xã Xuân An); nút giao cao tốc Bắc - Nam và Cụm công nghiệp Cát Hiệp (xã Hòa Hội); Khu căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Cát Sơn (xã Hội Sơn); Khu dân cư phía Đông hồ Kênh Kênh, Dự án cải tạo hồ Kênh Kênh và Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Cát Trinh (xã Phù Cát).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 (xã Cát Tiến). Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, phần lớn dự án đang được triển khai bảo đảm hoặc vượt tiến độ theo kế hoạch. Nhiều công trình đạt kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công như: Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1; Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến và Cụm công nghiệp Cát Hiệp.

Bên cạnh đó, một số dự án vẫn còn gặp khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: Khu đô thị - Du lịch An Quang và tuyến đường từ QL 1 đến ĐT639 và cảng Đề Gi; Khu dân cư phía Đông hồ Kênh Kênh; Cải tạo hồ Kênh Kênh; Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Cát Trinh.

Chủ đầu tư dự án Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến (xã Ngô Mây) báo cáo kết quả triển khai thi công đến đầu tháng 8-2026. Ảnh: Trọng Lợi

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, chính quyền địa phương và đơn vị thi công trong việc chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Nhờ đó, nhiều công trình, gói thầu đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra hiện trường Khu căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Cát Sơn (xã Hội Sơn). Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với đó, các chủ đầu tư và nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công đồng bộ, liên tục; tăng cường quản lý chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm gắn với quản lý tốt quy hoạch, dân cư và hạ tầng sẽ tạo dư địa phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ phải sang) tặng quà động viên chủ đầu tư, đơn vị thi công Dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp (xã Hòa Hội). Ảnh: Trọng Lợi

Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án hằng tuần, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do thiếu kiểm tra, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành đúng tiến độ các mốc công việc đã cam kết, sớm hoàn thiện hạ tầng tại các khu vực trọng điểm; tạo nền tảng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong giai đoạn tới.