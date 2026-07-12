Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Sáng 12-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bìa phải) kiểm tra tiến độ thi công đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm gồm: Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư; tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1) đoạn từ Km00 - Km22; tiến độ thi công đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; tuyến đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (đơn vị chủ đầu tư các dự án), thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đều đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư. Ảnh: N.H

Đối với dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư có tổng mức đầu tư 513 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025-2029. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm đếm đối với 33/33 hộ và 4/4 tổ chức; xác nhận nguồn gốc đất, lên phương án bồi thường 25/33 hộ và 4 tổ chức.

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; dự kiến phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công vào đầu tháng 8-2026.

Thi công cầu sông Kôn thuộc hợp phần 1 tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: N.H

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m; tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công từ năm 2025-2029.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã tổ chức khởi công vào cuối năm 2025. Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hợp phần 1 dự án đoạn từ Km00 - Km22 đang được đẩy nhanh để hoàn thành dứt điểm vào ngày 15-8.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1) đoạn qua xã Bình An. Ảnh: N.H

Về tình hình thi công, tại gói thầu XL.01 (từ Km00 - Km12+00) các nhà thầu đang triển khai 25 mũi thi công, giá trị thực hiện đến nay ước đạt 110,5 tỷ đồng.

Tại gói thầu XL.02 (từ Km12+000 - Km22+000) các nhà thầu đang triển khai 15 mũi thi công, giá trị thực hiện đến nay ước đạt 81,7 tỷ đồng.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, đến nay, khối lượng thi công đắp đất nền đạt khoảng 4,15 triệu m³, còn lại 0,95 triệu m3.

Thi công hoàn thành móng cấp phối đá dăm 3.048/3.048m; thi công bê tông xi măng M350 1.750/3.048 m. Dự kiến hoàn thành bê tông xi măng đường cất hạ cánh và đường lăn vào ngày 25-7; tiến hành lắp đặt thiết bị đảm bảo hoạt động bay (đèn hiệu, thiết bị ILS...) dự kiến hoàn thành vào 30-7; phấn đấu hoàn thành các điều kiện để đưa công trình vào khai thác trước ngày 15-9-2026.

Đối với tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân có tổng chiều dài hơn 13,5km, nền đường rộng hơn 20,5 m, tổng mức đầu tư hơn 2.674 tỷ đồng.

Hiện nay, các nhà thầu huy động khoảng 131 nhân lực, cùng 52 thiết bị thi công chủ yếu và tổ chức 21 mũi thi công trên toàn tuyến. Kế hoạch tiến độ đối với gói thầu số 01 (Km0+160 - Km5+050) phấn đấu thảm bê tông nhựa mặt đường trong tháng 7-2026 và hoàn thiện gói thầu trong tháng 10-2026.

Đối với gói thầu số 02 (Km5+050 - Km13+581) phấn đấu hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường trong tháng 7-2026 và hoàn thành toàn gói thầu trong tháng 8-2026.

Thi công thảm bê tông nhựa tuyến đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: N.H

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi khảo sát hiện trường thi công các dự án; nghe đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương báo cáo cụ thể tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các gói thầu xây lắp và cam kết thời gian cụ thể hoàn thành từng gói thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công trong việc phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc nảy sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công từng dự án. Nhờ vậy, tiến độ thi công từng gói thầu có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án giao thông trọng điểm đối với việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh, tăng tốc thi công các dự án.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bám sát hiện trường, đảm bảo thi công đúng theo các mốc thời gian đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các đơn vị thi công Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1). Ảnh: N.H

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng thi công công trình; yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý về hoạt động bay, hạ tầng sân bay để thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục đảm bảo cho việc nghiệm thu, bàn giao công trình, tổ chức khai thác thương mại đường cất hạ cánh số 2 sau ngày 15-9-2026.

Đối với dự án tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (đoạn từ Km00 - Km22), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 15-8-2026 phải hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Đồng thời, liên danh các nhà thầu phải tăng cường thiết bị cơ giới, nhân lực thi công liên tục "3 ca, 4 kíp" trên công trường, đảm bảo đến cuối năm 2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Đối với dự án tuyến đường ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa thiết bị và nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi bảo đảm thi công đồng bộ, liên tục trên công trường; quan tâm chặt chẽ công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường; phấn đấu trong tháng 10-2026 phải hoàn thành công trình để đưa vào khai thác.