(GLO)- Bản tin có nội dung nổi bật: Tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp; Tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Đề xuất làm thẻ căn cước cho trẻ sơ sinh cùng với đăng ký khai sinh, thường trú...