Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp

Tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có nội dung nổi bật: Tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp; Tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Đề xuất làm thẻ căn cước cho trẻ sơ sinh cùng với đăng ký khai sinh, thường trú...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:51

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp

+ Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

+ Tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

+ Đề xuất làm thẻ căn cước cho trẻ sơ sinh cùng với đăng ký khai sinh, thường trú

+ 370 thí sinh tham gia hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026

10:25

Nhịp sống hôm nay: Tất cả cơ sở sơ chế mực xà tại Đề Gi đã ngưng hoạt động

12:05

Sắc màu Việt: Phù Mỹ Đông đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng

13:51

Sống khỏe: Những lợi ích bất ngờ của hạt bí đối với cơ thể

15:08

Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai có mưa rào và giông rải rác

null