Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp
+ Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai
+ Tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
+ Đề xuất làm thẻ căn cước cho trẻ sơ sinh cùng với đăng ký khai sinh, thường trú
+ 370 thí sinh tham gia hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Tất cả cơ sở sơ chế mực xà tại Đề Gi đã ngưng hoạt động
Sắc màu Việt: Phù Mỹ Đông đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng
Sống khỏe: Những lợi ích bất ngờ của hạt bí đối với cơ thể
Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai có mưa rào và giông rải rác