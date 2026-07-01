Cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng

(GLO)- Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Có 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (phường Quy Nhơn). Diện tích đất bị thu hồi hơn 8.360,6m².

Hiện trạng khu vực ngã 5 Đống Đa. Ảnh: Tiến Sỹ

Hiện nay, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với UBND phường Quy Nhơn triển khai công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, làm cơ sở để xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường cho các tổ chức, hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng thời, xúc tiến đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư tại địa bàn phường Quy Nhơn để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, khu tái định cư số 1 tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, diện tích khoảng 0,25 ha. Khu tái định cư số 2 tại khu đất của Hợp tác xã vận tải cơ giới đường bộ 1/4 Quy Nhơn, đường Phạm Hồng Thái, diện tích khoảng 0,35 ha.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư có tổng mức đầu tư 513 tỷ đồng, trong đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng lên đến 443,3 tỷ đồng, cao gấp 25,1 lần so với kinh phí xây lắp (17,6 tỷ đồng).

Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2025- 2029. Dự án sẽ tăng bán kính cong tại vị trí đường Trần Hưng Đạo rẽ phải về đường Đống Đa, dịch đảo vòng xuyến hiện hữu về phía Đông Bắc và tăng bán kính đảo. Đồng thời, mở rộng mặt cắt ngang đường Trần Hưng Đạo tại vị trí giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành từ bề rộng mặt đường hiện trạng 19m (4 làn xe cơ giới) lên bề rộng mặt đường 22m (6 làn xe cơ giới).