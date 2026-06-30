Người dân đồng thuận di dời khỏi vùng sạt lở Núi Cấm

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC), xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành việc di dời 64 hộ dân ở khu vực sạt lở Núi Cấm (thôn Chánh Thắng) đến nơi ở mới.

Việc bố trí tái định cư đồng bộ cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời đã tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Tạo sự đồng thuận trong dân

Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở đất ở khu vực Núi Cấm diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa tính mạng của 64 hộ dân có nhà dưới chân núi.

Để đảm bảo an toàn, ổn định đời sống sản xuất lâu dài, bền vững cho người dân, xã Cát Tiến đã triển khai công tác giải tỏa, di dời và bố trí đất ở cho 64 hộ dân tại khu TĐC Chánh Thắng đã được tỉnh đầu tư xây dựng.

Việc giải tỏa trắng và di dời 64 hộ dân khỏi vùng sạt lở Núi Cấm là nhiệm vụ không dễ, bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân.

Xác định an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu, xã Cát Tiến đã thành lập tổ chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và TĐC Chánh Thắng; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động theo phương châm “gần dân, hiểu dân”, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Đến nay, nhiều hộ đã nhận tiền bồi thường, đầu tư xây dựng nhà ở mới tại khu TĐC Chánh Thắng. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cát Tiến - cho biết: “Chúng tôi tranh thủ cả giờ nghỉ trưa, buổi tối và ngày nghỉ để gặp gỡ, trao đổi với người dân, bảo đảm các thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở được truyền đạt đầy đủ, kịp thời, minh bạch”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Cát Tiến liên tục bám sát cơ sở, trực tiếp đối thoại và lắng nghe nguyện vọng chính đáng của từng hộ để có hướng giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh.

Quy trình kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất được ngành chức năng thực hiện kỹ lưỡng, có sự giám sát của người dân, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp cho dân.

Sự công bằng còn thể hiện rõ trong việc bố trí đất TĐC. Theo đó, các hộ có diện tích đất bị thu hồi lớn hoặc nằm sát trục đường chính của thôn cũ được ưu tiên bố trí nằm cạnh trục đường lớn tại khu ở mới; các hộ còn lại tham gia bốc thăm chọn đất công khai.

Khi kinh phí từ tỉnh phân bổ, chính quyền địa phương chi trả ngay cho bà con, tạo điều kiện tối đa để người dân chủ động kinh phí xây dựng nhà cửa.

Cách làm dựa trên sự thấu hiểu, trách nhiệm cao của chính quyền đã tạo được lòng tin và sự đồng thuận từ phía người dân. Đến nay, 100% hộ dân đều thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có 54/64 hộ dân đang triển khai xây dựng nhà ở mới tại khu TĐC.

Đảm bảo nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ

Ghi nhận tại khu TĐC Chánh Thắng ngày 22-6, nhiều tốp công nhân hối hả thi công công trình nhà ở. Bên ngôi nhà đang xây dựng dang dở, ông Mai Công Khải (thôn Chánh Thắng) vui vẻ nói: Sống ở vùng sạt lở vô cùng bất an, hễ mưa lũ là phải chạy lánh nạn rất khổ sở. Vì thế, ngay sau khi nhận hơn 2,2 tỷ đồng tiền đền bù bồi thường giải tỏa 641 m2 đất và được cấp 200 m2 đất ở tại khu TĐC, gia đình tôi đã đầu tư 1,3 tỷ đồng xây dựng nhà ở mới.

"Dự kiến đến tháng 7, công trình sẽ hoàn thành, gia đình tôi chuyển về đây sinh sống và tháo dỡ nhà cửa tại nơi ở cũ, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho địa phương" - ông Khải cho hay.

Vợ chồng ông Mai Công Khải xây dựng ngôi nhà kiên cố tại khu TĐC Chánh Thắng. Ảnh: T.S

Không chỉ gia đình ông Khải, nhiều hộ dân khác tại khu TĐC Chánh Thắng cũng đã cơ bản hoàn thiện phần thô nhà ở mới. Đáng chú ý, một số hộ dù chưa nhận tiền bồi thường nhưng đã chủ động khởi công xây dựng nhà, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đơn cử như trường hợp gia đình ông Man Hiệp đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà ở kiên cố tại khu TĐC. Ông Hiệp cho biết: Việc đảm bảo an toàn cho gia đình là ưu tiên hàng đầu. Tin tưởng vào chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí TĐC của địa phương, gia đình ông đã chủ động bỏ kinh phí xây dựng nhà ở mới trước khi nhận tiền bồi thường.

Theo UBND xã Cát Tiến, tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời 64 hộ dân thôn Chánh Thắng đến khu TĐC Chánh Thắng là 120 tỷ đồng.

Ngoài ra, mỗi hộ còn được bố trí 1 lô đất ở tại khu TĐC và sau khi xây dựng xong nhà ở, tỉnh còn hỗ trợ cho 64 hộ dân với tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, 54 hộ dân đã nhận gần 85 tỷ đồng tiền bồi thường và đang xây nhà ở mới. Trong tháng 6 này, xã Cát Tiến sẽ chi trả hết cho các hộ còn lại.

Chủ tịch UBND xã Võ Văn Trịnh khẳng định: Khu TĐC có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật; chính sách bồi thường, di dời, TĐC cho người dân được thực hiện nhanh, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.